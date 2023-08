Wall Street finit en baisse après les "minutes" de la Fed

par Noel Randewich et Saeed Azhar NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi après la publication, dans l'après-midi, du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de juillet de la Réserve fédérale (Fed) montrant que les responsables de la banque centrale américaine ont été divisés sur la nécessité de nouvelles hausses des taux. L'indice Dow Jones a cédé 0,52%, ou 180,65 points, à 34.765,74 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 33,53 points, soit 0,76%, à 4.404,33 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 156,42 points (1,15%) à 13.474,63 points. Les "minutes" de la réunion de politique monétaire des 25-26 juillet indiquent que la plupart des responsables de la Fed continuent de privilégier la lutte contre l'inflation, créant pour les marchés une incertitude sur la suite de la politique monétaire de la banque centrale américaine. "Je partage l'avis des gouverneurs (de la Fed) selon lequel nous ne sommes pas convaincus que l'inflation est complètement dans le rétroviseur", a commenté Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, à Charlottesville en Virginie. "Les marchés vont marcher sur des oeufs à propos de ce que la Fed va faire entre septembre et octobre", a-t-il ajouté. Comme la veille, le secteur bancaire a de nouveau reculé, de 1%, Bank of America enregistrant la plus forte baisse du jour (2,2%) parmi les grandes banques américaines. En hausse au cours des deux précédentes séances avant la publication, la semaine prochaine, de résultats trimestriels attendus solides, Nvidia a marqué le pas, finissant en repli de 1%. "Les investisseurs commencent à avoir un regard plus sobre sur le tableau économique", a estimé Mike Reynolds, l'un des vice-présidents de Glenmede. Wall Street connaît un mois d'août délicat, alors que les données mettant en exergue la persistance de l'inflation et la robustesse de l'économie ont alimenté l'hypothèse que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps qu'anticipé. Si les investisseurs s'attendent majoritairement à ce que le cycle de resserrement monétaire de la Fed touche à sa fin, ils s'inquiètent que les taux soient maintenus à leur niveau actuel plus longtemps. Parmi les autres mouvements de valeurs à noter, le bond de près de 3% de Target après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. En repli en début de séance, Walmart a fini stable à la veille de la publication de ses résultats, jeudi matin, lors de laquelle il est attendu que le distributeur relève sa prévision de chiffre d'affaires annuel. (version française Jean Terzian)