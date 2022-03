Wall Street finit en baisse après les commentaires de Powell

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse lundi, ses principaux indices ayant prolongé durant la séance leur déclin à la suite des commentaires du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) laissant entendre que celle-ci pourrait agir de manière plus agressive qu'attendu pour faire face à l'inflation élevée.

L'indice Dow Jones a cédé 0,58%, ou 201,94 points, à 34.552,99 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 1,94 point, soit 0,04%, à 4.461,18 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 55,38 points (0,40%) à 13.838,46 points.

Il s'agit d'un coup d'arrêt pour les trois principaux indices de Wall Street, après quatre séances consécutives de hausse dans le sillage de leurs plus importants gains quotidiens depuis novembre 2020.

Les commentaires de Jerome Powell, attendus lors d'une intervention devant la National Association of Business Economics (NABE), ont alimenté le climat d'incertitude lié à l'offensive de la Russie en Ukraine.

Notant que la teneur des déclarations du patron de la Fed était globalement perceptible depuis la semaine dernière, Matthew Keator, directeur de Keator Group à Lenox dans le Massachusetts, a déclaré qu'il subsistait toutefois "des questions sur l'hypothèse d'une hausse (du taux directeur) de 50 points de base plus tôt qu'attendu".

Il a ajouté ne pas s'attendre à une série de hausses de 50 points de base d'ici la fin de l'année.

Alors que les combats continuent de faire rage en Ukraine, en dépit de pourparlers de paix, les prix du pétrole ont continué de croître, avec l'hypothèse que l'Union européenne décide d'imiter les Etats-Unis en interdisant les importations de pétrole russe.

Six des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé dans le rouge, notamment les services de communication. A l'inverse, le secteur de l'énergie a affiché la plus forte progression, avec +3,8%.

Côté valeurs, Boeing a décliné de 3,6% après que l'un de ses appareils 737-800, opéré par China Eastern Airlines, s'est écrasé dans le sud de la Chine, tuant semble-t-il l'ensemble des personnes à son bord.

En marge de l'interdiction de Facebook et d'Instagram en Russie, où il a été qualifié d'"organisation extrémiste", le groupe Meta a reculé de 2,3%.

