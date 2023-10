Wall Street finit en baisse

Wall Street finit en baisse













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse jeudi après une adjudication plus forte que prévu du Tresor américain qui a fait grimper les rendements obligataires alors que les investisseurs digéraient dans le même temps une hausse plus forte que des prix à la consommation aux États-Unis en septembre. L'indice Dow Jones a cédé 0,51%, ou 173,73 points, à 33.631,14 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 27,34 points, soit 0,62%, à 4.349,61 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 85,46 points soit 0,63% à 13.574,22 points. (Reportage par Zhifan Liu)