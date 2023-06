Wall Street finit dans le vert, soutenue par l'optimisme sur la dette US

par Herbert Lash et Shreyashi Sanyal (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par l'espoir d'une pause de la Réserve fédérale dans la remontée de ses taux et des avancées positives sur le dossier du plafonnement de la dette américaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 153,3 points, à 33 061,57 points. Le S&P-500, plus large, a pris 41,19 points, soit 0,99%, à 4.221,02 points. Le Nasdaq Composite a avancé son côté de 165,7 points (1,28%) à 13 100,98 points. Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière ont été pratiquement stables la semaine dernière, alors que le secteur privé a créé plus d'emploi que prévu en mai, des données qui indiquent que le marché du travail montre encore des signes de vigueur, ce qui pourrait inciter la Fed à maintenir les taux à un niveau élevé. Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi du rapport mensuel du département du Travail. "Les données sur le coût salarial unitaire au premier trimestre ne suscitent normalement pas de réaction, mais elles ont signalé une amélioration significative", a dit Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA. Le marché estime la probabilité d'une pause de la Fed dans le relèvement de ses taux à environ 70% lors de sa prochaine réunion. Les avancées positives sur le dossier de la dette ont également profité aux marchés. La Chambre des représentants a approuvé mercredi un projet de loi bipartite prévoyant la suspension temporaire du plafond de la dette des Etats-Unis et le texte est désormais examiné au Sénat. Aux valeurs, la bonne performance de Nvidia a porté le S&P 500. C3.ai a reculé après avoir annoncé des perspectives de chiffre d'affaires annuel sous les attentes des analystes. Salesforce a pesé sur le Dow Jones après avoir fait état de sa plus lente croissance de chiffre d'affaires trimestriel en 13 ans. Goldman Sachs a terminé en baisse après avoir annoncé qu'il prévoyait de nouvelles suppressions de postes en raison du climat économique. (Reportage Herbert Lash, avec la contribution de Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A; version française Camille Raynaud)