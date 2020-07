Wall Street finit dans le vert, porté par les titans de la tech

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini la semaine dans le vert au terme d'une séance hésitante, les investisseurs ayant longtemps hésité entre les inquiétudes sur l'évolution de la situation sanitaire aux Etats-Unis et l'enthousiasme provoqué par les bons résultats publiés la veille par Facebook, Apple et Amazon.

A la clôture, l'indice Dow Jones, qui a perdu jusqu'à 1% en séance, finit sur un gain de 0,44% (114,67 points) à 26.428,32.

Le S&P-500, plus large, prend 25,11 points, soit 0,77%, à 3.271,33.

Le Nasdaq Composite avance de son côté de 157,46 points (1,49%) à 10.745,28 points, porté par Apple, Amazon et Facebook.

Les trois titans, qui publiaient jeudi soir en après-Bourse leurs résultats financiers, ont affiché une solide santé financière.

Apple finit en hausse de 10,47%, Amazon gagne 3,7% et Facebook prend 8,17%.

"Ces résultats étaient fabuleux, forts", note Tim Ghriskey, chez Inverness Counsel à New York. "Ce sont des entreprises extrêmement rentables qui produisent les produits que les consommateurs veulent."

Alphabet, la maison mère de Google, recule en revanche de 3,28% après avoir fait état de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée en Bourse il y a 16 ans.

A quelques heures de l'expiration des allocations fédérales qui ont soutenu des millions d'Américains jetés au chômage par la crise pandémique, l'incapacité des républicains et des démocrates à s'entendre sur un accord permettant une prolongation de ce dispositif crucial a pesé sur la cote.

Les valeurs du secteur de l'énergie ont été particulièrement malmenées. Pénalisé par l'effondrement des cours du brut, Chevron, qui a fait état d'une perte supérieure à huit milliards de dollars au deuxième trimestre, cède 2,70%.

L'action ExxonMobil, qui affiche 1,1 milliard de dollars de pertes au deuxième trimestre, s'en sort mieux en terminant sur un gain de 0,50%.

Sur l'ensemble du mois de juillet, le Dow Jones a gagné 2,39%, le S&P-500 a pris 5,52% et le Nasdaq a grimpé de 6,83%.

(Chuck Mikolajczak; version française Patrick Vignal et Henri-Pierre André)