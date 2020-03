Wall Street finit dans le rouge en dépit de la baisse des taux de la Fed

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La baisse surprise des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine n'a pas eu l'effet escompté sur la Bourse de New York qui a replongé dans le rouge mardi après le rebond de la veille.

La décision de la Fed "a fait peur aux investisseurs après ce fort rebond parce qu'elle a été prise immédiatement et à 50 points de base. C'est plus que ce qu'on attendait, et certains se disent peut-être que la situation est plus grave que nous le pensons", résume Alan Lancz, président d'Alan B. Lancz & Associates à Toledo, dans l'Ohio.

A la clôture, l'indice Dow Jones a fini en baisse de 2,94% , cédant 785,91 points à 25.917,41.

Le S&P-500, plus large, a perdu 86,86 points, soit 2,81%, à 3.003,37.003,04.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 268,08 points (-2,99%) à 8.684,09 points.

La décision de la Fed et le communiqué des ministres des Finances des pays du G7, qui ont marqué leur détermination à limiter l'impact économique de l'épidémie sans aller jusqu'à prôner un effort budgétaire ou des baisses coordonnées de taux d'intérêt, sont intervenus alors que les places financières tentent de se remettre de la correction de la semaine passée, la pire depuis la crise financière de 2008-2009.

Mais les craintes liées aux effets du coronavirus sur la production demeurent entières, notamment parce que l'épidémie perturbe très fortement les chaînes d'approvisionnement et touchent des secteurs comme les transports ou le tourisme

"La frappe préventive de la Fed contre le coronavirus a mal tourné", estime Michael Arone, chargé de la stratégie investissements chez State Street Global Advisors à Boston.

"Sa réaction a suggéré aux marchés que le coronavirus était du même ordre que la Grande dépression, l'éclatement de la bulle de l'internet ou la crise financière mondiale", avance-t-il.

Les marchés actions avaient initialement gagné plus de 1% à l'annonce de la réduction de 50 points de base de la fourchette de l'objectif de taux des "fed funds" avant de replonger, les investisseurs doutant que l'injection d'argent sur les marchés financiers réponde au problème central posé par le coronavirus: une chute de l'activité des entreprises frappées par la perturbation des chaînes de production et l'effet sur la consommation.

"Cette baisse de taux illustre l'ampleur du problème auquel l'économie mondiale est confrontée", souligne Peter Kenny, de Kenny's Commentary LLC and Strategic Board Solutions LLC à New York.

"Normalement, les marchés salueraient une baisse des taux, et ils l'espéraient. Maintenant qu'elle est là, ils se demandent ce qui se passera après", ajoute-t-il.

Dans un communiqué, l'agence de notation Standard & Poor's note que le Covid-19 est désormais présent dans plus de 70 pays. Cette propagation l'a conduit à multiplier par deux son estimation de l'impact macroéconomique de l'épidémie par rapport à son précédent calcul, le 11 février.

Les économies mondiales et les marchés du crédit sont confrontés à un risque croissant, ajoute S&P qui table cependant sur une stabilisation "probable" de la situation sanitaire et macroéconomique au cours du deuxième trimestre.

Le rendement des bonds du Trésor à dix ans est tombé sous les 1% pour la première fois, les investisseurs transférant leurs positions du marché action vers le marché obligataire.

Sur les matières premières, le baril de Brent a perdu 4 cents à 51,86 dollars. Il était monté à $53,90 juste après l'annonce de la Fed.

Le brut léger américain West Texas Intermediate (WTI) a progressé lui de 43 cents le baril à $47,18, après avoir touché un plus haut en séance à $48,66.

(Herbert Lash et Matt Scuffham; version française Henri-Pierre André)