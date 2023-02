Wall Street finit dans le rouge dans le sillage des "tech"

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, voyant s'effacer une partie des gains enregistrés la veille à la suite de commentaires jugés rassurants du président de la Réserve fédérale (Fed), alors que les grandes valeurs technologiques, au premier rang desquelles Alphabet, ont décliné. L'indice Dow Jones a cédé 0,61%, ou 207,68 points, à 33.949,01 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 46,14 points, soit 1,11%, à 4.117,86 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 203,27 points (1,68%) à 11.910,52 points. Alphabet a marqué un repli de 7,7% après avoir indiqué que son nouvel outil d'intelligence artificielle Chatbot Bard avait fourni une réponse incorrecte à une publicité en ligne, pesant sur le S&P-500 et le Nasdaq. Parmi les représentants de la Fed à s'être exprimés dans la journée, le gouverneur Christopher Waller a fait écho aux commentaires formulés la veille par le patron de la banque centrale américaine, Jerome Powell, sur une baisse prolongée de l'inflation attendue cette année, mais a ajouté qu'il pourrait être nécessaire pour la Fed de maintenir sur la durée une politique monétaire resserrée. Les investisseurs restent préoccupés par la posture que va adopter la banque centrale américaine cette année, après avoir procédé à d'importantes hausses successives des taux d'intérêt l'an dernier, et alors qu'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis publié vendredi a surpris par la solidité des données. Autre motif d'inquiétude pour eux, les résultats trimestriels contrastés publiés par les entreprises du S&P-500. Des données IBES de Refinitiv indiquent qu'une baisse en rythme annuel de ces résultats est toujours attendue pour la période octobre-décembre. Les commentaires du président américain Joe Biden en faveur d'une imposition des programmes de rachat d'actions, effectués mardi soir lors de son discours sur l'état de l'Union, étaient aussi à l'esprit des investisseurs. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé dans le rouge, les services de communication ayant enregistré une baisse de 4,1%. Walt Disney publiait ses résultats après-clôture. (version française Jean Terzian)