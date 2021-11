Wall Street finit dans le rouge avec les craintes sur l'inflation

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a basculé dans le rouge mardi, sonnant la fin des séries de records de clôture du S&P-500 et du Nasdaq, à l'issue d'une séance marquée par les prises de bénéfices dans un contexte d'inquiétudes à propos de la hausse de l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 0,31%, ou 112,24 points, à 36.319,98 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 16,45 points, soit 0,35%, à 4.685,25 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 95,81 points (0,60%) à 15.886,54 points.

Dans la foulée de l'adoption samedi par le Congrès américain du plan d'investissement d'infrastructures voulu par le président Joe Biden, le S&P-500 et le Nasdaq avaient enregistré lundi une hausse pour une huitième séance consécutive, pour s'établir à des pics inédits.

Mais, en l'absence de catalyseurs, les investisseurs ont privilégié mardi les prises de bénéfices.

"C'est une journée sans risque. Après les prix à la production aujourd'hui et les prix à la consommation demain, c'est raisonnable de prendre une pause", a commenté Jay Hatfield, directeur général d'InfraCap Advisors, à New York.

"La saison des résultats est presque terminée et nous nous trouvons à des records. Cela fait sens que le marché stagne", a-t-il ajouté, notant qu'il ne s'agissait pas selon lui du début d'une tendance forte.

Cinq des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont reculé.

Des données officielles publiées dans la journée montrent que les prix à la production aux Etats-Unis ont continué d'augmenter en octobre, le signe d'une inflation élevée qui pourrait se révéler durable dans un contexte de tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

Les investisseurs attendent désormais la publication, mercredi, de l'enquête mensuelle sur les prix à la consommation aux Etats-Unis.

Côté valeurs, General Electric a progressé de 2,6% à la suite de l'annonce de sa scission en trois entreprises cotées, centrées respectivement sur ses activités dans l'aviation, la santé et l'énergie.

Tesla a continué de chuter, comme la veille, perdant 12% dans le sillage du sondage organisé sur Twitter par son patron Elon Musk. Une majorité des millions de personnes ayant pris part au sondage se sont prononcées dimanche pour qu'Elon Musk vende 10% de ses parts dans le constructeur automobile.

