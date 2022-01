Wall Street finit dans le rouge après les 'minutes' de la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, plombée par le compte rendu de la réunion de décembre des décideurs de la Réserve fédérale américaine indiquant que la Fed pourrait relever ses taux plus tôt que prévu.

L'indice Dow Jones, qui avait atteint un nouveau record en séance, s'est finalement retourné à la baisse et a cédé -1,07%, ou 392,54 points, à 36 407,11 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 92,96 points, soit -1,94%, à 4 700,58 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 522,54 points (-3,34%) à 15 100,17 points.

Les décideurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont estimé lors de leur réunion du mois dernier que le marché de l'emploi aux Etats-Unis était "très tendu" et que la banque centrale pourrait devoir non seulement relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, mais aussi réduire son bilan pour maîtriser une inflation élevée.

Les décideurs ont décidé d'accélérer la fin des mesures de soutien déployées par la banque centrale américaine pour compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.

"C'est plus offensif que prévu. Cette évolution vers une attitude plus offensive pourrait être problématique pour les marchés actions et obligataires", a déclaré David Carter, responsable des investissements chez Lenox Wealth Advisors à New York.

Les valeurs technologiques ont particulièrement été pénalisées. Le segment technologiques du S&P 500 a signé la plus forte baisse du S&P 500.

