Wall Street finit dans le rouge après le communiqué de la Fed

par Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, à l'issue d'une séance volatile, après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de relever les taux d'intérêt de 50 points de base, comme attendu, mais en disant anticiper des taux élevés pour une durée plus longue.

L'indice Dow Jones a cédé 0,42%, ou 142,29 points, à 33.966,35 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 24,33 points, soit 0,61%, à 3.995,32 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 85,93 points (0,76%) à 11.170,89 points.

A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Fed a dit prévoir au moins une hausse des taux supplémentaire de 75 points de base d'ici la fin de l'année 2023, de même qu'anticiper une hausse du chômage et une croissance économique presque à l'arrêt.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré après la publication du communiqué qu'il était prématuré d'évoquer une réduction des taux d'intérêt alors que la priorité est de ramener l'inflation sous l'objectif de 2% de la banque centrale américaine.

Des données publiées mardi montrant une hausse moins importante qu'attendu des prix à la consommation aux Etats-Unis en novembre avaient alimenté l'hypothèse de voir la Fed stopper les hausses de taux à un moment donné l'an prochain.

La plupart des secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, au premier rang desquels les finances. Le secteur des soins de santé a enregistré des gains.

La stratégie agressive adoptée au cours de l'année écoulée par les principales banques centrales ont renforcé les craintes de voir l'économie mondiale plonger en récession, tout en pesant sur les marchés financiers.

Pour la première fois depuis 2018, les trois principaux indices de Wall Street devraient connaître leur premier déclin en rythme annuel, avec un pourcentage d'une ampleur inédite depuis la crise financière de 2008.

Côté valeurs, Tesla a reculé de 2,58% après qu'un analyste de Goldman Sachs a dégradé son objectif de cours.

(version française Jean Terzian)