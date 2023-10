Wall Street finit dans le rouge alors qu'Alphabet a déçu

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi, au lendemain de la publication après-clôture de résultats trimestriels décevants d'Alphabet, tandis que les rendements obligataires ont progressé, redonnant de l'épaisseur aux craintes de voir les taux d'intérêt rester élevés longtemps. L'indice Dow Jones a cédé 0,32%, ou 105,45 points, à 33.035,93 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 60,91 points, soit 1,43%, à 4.186,77 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 318,65 points (2,43%) à 12.821,22 points. Il s'agit d'une cinquième séance dans le rouge en six jours pour le S&P-500, tandis que le Nasdaq a connu le repli le plus marqué, plombé par les valeurs à forte croissance qui sont particulièrement sensibles aux taux d'intérêt. Alphabet a plongé après avoir publié la veille des résultats décevants pour son activité d'informatique dématérialisée ("cloud"), considérés comme l'illustration des coupes budgétaires des entreprises en la matière et alimentant les craintes d'un ralentissement économique. Meta Platforms communiquait ses résultats après la clôture. "Les résultats sont mitigés, et cela provoque des migraines, mais le vrai problème ce sont les rendements obligataires qui ne montrent aucun signe d'affaiblissement", a commenté Ryan Detrick, stratégiste en chef de Carson Group à Omaha. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans est remonté mercredi pour se rapprocher du seuil de 5%. Des données publiées dans la journée montrent la solidité des ventes de biens immobiliers neufs aux Etats-Unis, alors que les taux d'emprunt en la matière ont atteint des pics en 23 ans, confirmant les craintes du marché d'avoir des taux d'intérêt encore très élevés l'an prochain. "L'ombre des taux continue de planer au-dessus du marché, comme cela doit être le cas", a déclaré Jay Hatfield, gestionnaire de portfolio chez InfraCap à New York, notant que les données immobilières ont été "très solides, bien supérieures aux prévisions". La saison des résultats connaît une accélération cette semaine, avec près d'un tiers des entreprises du S&P-500. Jusqu'à présent, sur les 146 entreprises ayant communiqué leurs résultats trimestriels, 80% ont dépassé les attentes. Alors qu'ils anticipaient au début du mois une croissance sur un an de 1,6% du chiffre d'affaires trimestriel des entreprises du S&P-500, les analystes s'attendent désormais à une progression de 2,6%. Dans le sillage du repli d'Alphabet, le secteur des services de communication a connu son pourcentage de baisse le plus important sur une séance depuis février dernier. Parmi les autres secteurs majeurs du S&P-500, les services publics ont enregistré un léger gain. Côté valeurs, Microsoft a progressé de 3,1% après avoir fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment à la solidité de sa division "cloud". (version française Jean Terzian)