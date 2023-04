Wall Street finit dans le désordre avec le bond du pétrole

par Noel Randewich et Ankika Biswas (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi dans le désordre au lendemain de l'annonce inattendue d'une baisse supplémentaire de la production de pétrole des pays de l'Opep+, qui a profité au Dow Jones mais freiné le S&P-500 et fait reculer le Nasdaq, pénalisé en outre par le net repli de Tesla. L'indice Dow Jones a gagné 0,98%, ou 327 points, à 33.601,15 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,37% à 4.124,49 points après avoir passé une bonne partie de la journée dans le rouge. Le Nasdaq Composite a en revanche perdu 32,45 points (-0,27%) à 12.189,45 points. Les trois indices ont fini près de leurs plus hauts du jour atteints en début de séance. La journée a été animée par l'annonce la veille par l'Arabie saoudite, la Russie et d'autres grands pays producteurs de pétrole réunis au sein de l'Opep+ d'une réduction supplémentaire de leur offre de 1,16 million de barils par jour. Cette initiative, qui a entraîné une hausse de plus de 6% des cours du brut, a de nouveau attisé les craintes sur l'inflation aux Etats-Unis, qui a pourtant montré vendredi des signes de ralentissement, et sur une prolongation du resserrement monétaire de la Réserve fédérale, susceptible de favoriser une récession économique. Elle a néanmoins profité au Dow Jones, dont la pondération ne dépend pas de la capitalisation boursière de chacun de ses composants et au sein duquel Chevron a gagné 4,16%. ExxonMobil, autre "major" pétrolière, a pris 5,9% tandis que l'indice sectoriel S&P de l'énergie a connu sa plus forte progression depuis octobre (+4,9%). UnitedHealth Group (+4,57%) a aussi contribué à la bonne séance du Dow après l'annonce vendredi par l'administration fédérale américaine d'une réduction moins importante que prévu de ses remboursements aux assureurs santé dans le cadre du programme Medicare Advantage, destiné aux personnes âgées. Le S&P-500 et plus encore le Nasdaq, à forte composante technologique, ont en revanche souffert du recul des valeurs de croissance, au premier rang desquels les géants du numérique tels que Microsoft (-0,41%) ou Amazon (-0,85%). Tesla a pour sa part chuté de 6,1% en raison de livraisons inférieures aux attentes au premier trimestre malgré des baisses de prix agressives, qui font craindre de fortes pressions sur les marges du constructeur de voitures électriques. (Rédigé par Ankika Biswas et Amruta Khandekar à Bangalore et Noel Randewich à Oakland, Californie, version française Bertrand Boucey)