Wall Street fait une pause après des records en série

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en petite hausse vendredi, suffisante toutefois pour lui permettre de signer une nouvelle fois des records, alors que les investisseurs attendent toujours avec prudence un accord sur un plan de relance de l'économie.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones est stable à 30.271,75 points après un pic à 30.343,59.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a signé un record historique à 3.726,70 points avant de revenir à 3.717,78 points (-0,13%).

Le Nasdaq Composite a signé un plus haut dès l'ouverture à 12.807,75 points en gagnant 0,34%.

Les trois principaux indices de Wall Street avaient déjà inscrit des plus hauts jeudi en clôture alors que l'adoption d'un plan de relance semblait proche, une perspective alimentée par la dégradation de la conjoncture.

Mais les investisseurs affichent désormais un optimisme plus prudent alors que les négociations sont toujours en cours au Congrès où les élus ont jusqu'à ce vendredi minuit pour conclure un accord sur un plan de dépenses, associé à un plan de soutien à l'économie, pour éviter une fermeture partielle de l'administration ("shutdown").

"Les élus des deux camps ont dit qu'un échec des discussions sur des mesures de relance n'était pas une option et le chef de fil de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que les discussions pourraient se prolonger jusqu'au week-end", a déclaré Charalambos Pissouros, analyste chez JFD.

"Selon nous, cela suggère qu'un projet de loi a plus de chances d'être adopté avant la fin de l'année."

Aux valeurs, Kohl's et Macy's prennent respectivement 4,03% et 2,97% après que la National Retail Federation a dit anticiper pour le dernier samedi avant Noël une augmentation des achats en magasins et en ligne par rapport à l'année dernière.

Moderna cède 3,40%. Donald Trump a déclaré sur Twitter que le vaccin contre le COVID-19 du laboratoire avait été autorisé, ce que n'a pas confirmé l'Agence américaine du médicament.

