Wall Street évolue en hausse prudente dans les premiers échanges

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente mercredi, essayant de passer outre les incertitudes sur le plan sanitaire, économique et politique alors que plusieurs résultats de sociétés viennent animer la tendance.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 103,94 points, soit 0,36%, à 28.783,75 points et le Standard & Poor's 500, plus large, avance de 0,42% à 3.526,68 points.

Le Nasdaq Composite prenait 0,2% à 11.887,49 points à l'ouverture.

Les investisseurs tentent d'aller de l'avant après les revers de Johnson & Johnson et Eli Lilly sur les essais cliniques de leur candidat vaccin anti-COVID-19 et l'absence de consensus entre démocrates et républicains sur un plan de relance, une perspective qui avait contribué à la hausse des actions la semaine dernière.

"Le sentiment du marchés se révèle très résistant dans ce contexte défavorable peut-être grâce à la conviction qu'une victoire de Joe Biden le mois prochain pourrait déboucher sur un plan de relance plus large, qu'un vaccin sera trouvé bientôt (...)", a déclaré Craig Erlam chez OANDA.

Les marchés sont également tournés vers la nouvelle saison de résultats trimestriels qui se poursuit notamment dans le secteur bancaire avec des fortunes diverses.

Goldman Sachs progresse (+0,46%) grâce à un bénéfice supérieur aux attentes avec le dynamisme de ses activités de trading obligataire et la baisse de ses provisions pour créances douteuses.

En revanche, Bank of America cède 2,26%, plombé par une hausse des provisions et le recul de son activité dans trois de ses quatre principales divisions, et Wells Fargo 2,91% après la chute de 57% de son bénéfice.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)