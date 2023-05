Wall Street en repli avant le vote sur la dette publique

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York baisse mercredi dans les premiers échanges, sous le coup de nouveaux signes de faiblesse de l'activité en Chine et des préoccupations liées au dossier de la dette fédérale. Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones perd 159,83 points, soit 0,48%, à 32.882,95 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,43% à 4.187,27 points. Le Nasdaq Composite cède 0,24%, soit 31,451 points, à 12.985,975. Les marchés actions européens et asiatiques voient rouge après l'annonce d'une nouvelle contraction de l'activité du secteur manufacturier en Chine en mai. Sur le front politique, un vote sur l'adoption du projet de loi visant à suspendre jusqu'au 1er janvier 2025 le plafond de la dette des Etats-Unis est prévu plus tard ce mercredi à la chambre des représentants. Un feu vert enverrait le texte au Sénat, où le débat pourrait s'étendre jusqu'au week-end, alors que le 5 juin - date à compter de laquelle, selon le Trésor, le gouvernement fédéral pourrait ne plus être en mesure d'effectuer des paiements - se profile. "Tous les signes indiquent que l'accord sera conclu mais il y a des gros titres sur l'opposition de certains membres du Congrès", a déclaré Joe Saluzzi, chez Themis Trading. "Jusqu'à ce que l'accord soit validé, il y aura un peu de nervosité." La séance américaine sera animée par les chiffres hebdomadaires des offres d'emploi (JOLTS), avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi qui pourrait montrer à quel point l'économie a résisté aux taux d'intérêt élevés et à l'inflation. Aux valeurs, les groupes informatiques HP et Hewlett Packard Enterprise perdent 5,48% et 8,60% respectivement, après avoir publié des chiffres d'affaires trimestriels inférieurs aux attentes. American Airlines avance de 2,12% après avoir relevé sa prévision de profit trimestriel, à la faveur d'une baisse des prix du kérosène et de la forte demande. (Shreyashi Sanyal, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)