Wall Street en repli alors que l'enthousiasme sur les taux s'est estompé

Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi, en conclusion d'une séance longtemps hésitante, voyant s'interrompre la dynamique positive des précédentes journées dans le sillage de commentaires rassurants de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a cédé 1,27%, ou 475,92 points, à 37.082 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 70,02 points, soit 1,47%, à 4.698,35 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 225,28 points (1,50%) à 14.777,94 points. Les trois principaux indices de Wall Street ont basculé dans le rouge environ une heure et demie avant la clôture, après de légers mouvements en dents de scie en l'absence de réels catalyseurs. Le S&P-500 s'est approché de son record de clôture avant de se replier. Wall Street a "fait face à une certaine résistance après neuf jours de hausse" lors desquels les indices se sont établis à des niveaux proches de pics historiques, a commenté Jay Hatfield, gestionnaire de portfolio chez InfraCap à New York, se disant surpris par la soudaineté du revirement. "On est allé très vite du chaud au froid", a-t-il déclaré, ajoutant toutefois que ce repli avait "du sens" après les hausses successives provoquées notamment par le communiqué de la banque centrale américaine la semaine dernière. A l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire, la Fed a nouveau maintenu ses taux d'intérêt inchangés et indiqué que son cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin, ouvrant la voie à une baisse des taux l'an prochain. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a répété mardi soir que le rythme de repli de l'inflation, vers l'objectif de 2% de la banque centrale américaine, serait un facteur décisif pour réduire les taux d'intérêt. Une baisse des taux de 25 points de base, dès mars prochain, est actuellement anticipée par les marchés financiers, selon des données FedWatch. Le départ américain du Commerce doit communiquer jeudi son ultime lecture du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, puis sera publié vendredi le rapport sur la consommation personnelle aux Etats-Unis qui donnera des éléments sur l'inflation. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le rouge. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, la chute de 12,1% de FedEx qui a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Son rival United Parcel Service a perdu 2,9%. Alphabet a progressé de 1,2% après avoir annoncé revoir la structure de sa division publicitaire. (version française Jean Terzian)