Wall Street en ordre dispersé, vigilance avant Nvidia

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 et le Dow Jones ayant basculé de peu dans le vert en fin de séance, tandis que le Nasdaq a reculé pour une troisième séance consécutive, alors que les investisseurs attendaient avec prudence les résultats trimestriels de Nvidia après la clôture. L'indice Dow Jones a gagné 0,13% à 38.612,24 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,13% à 4.981,80 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,32% à 15.580,87 points. A lire aussi... Déjà en repli la veille, Nvidia a perdu 2,85% lors de la séance, en dépit d'un chiffre d'affaires sur la période octobre-décembre qui devrait être plus de trois fois supérieur à celui du trimestre précédent sous l'effet de la demande pour les semi-conducteurs servant à l'intelligence artificielle (IA). Alors que Nvidia a pris près de 40% depuis le début de l'année, dans le sillage de son bond de près de 240% l'an dernier, des analystes ont prévenu que sa valorisation pourrait subir un lourd revers en cas de résultats qui ne seraient pas extraordinaires. Un tel scénario pourrait alors avoir pour conséquence de doucher l'engouement autour de l'IA et des autres valeurs qui y sont associées, lesquelles ont contribué à porter Wall Street après le creux d'octobre 2022. "Les marchés regardent Nvidia avec un peu d'anxiété, probablement, étant donné que (...), pour que le marché continue à court terme sur sa dynamique, nous avons besoin d'un compte-rendu positif" de Nvidia, a commenté Jason Ware, directeur des investissements chez Albion Financial Group, à Salt Lake City. Par ailleurs, le compte-rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale (Fed), publié dans l'après-midi, montre que les responsables de la banque centrale américaine se sont inquiétés du risque de baisser les taux de manière prématurée, dans un contexte d'incertitude sur la durée du maintien d'une politique monétaire ultra-stricte face à l'inflation. Ces "minutes" ont alimenté chez les traders l'hypothèse d'une première baisse des taux en juin prochain, pas avant. Portée en début d'année par l'optimisme sur les taux d'intérêt, Wall Street a marqué le pas la semaine dernière après que des données sur l'inflation aux Etats-Unis moins bonnes qu'attendu ont douché les espoirs d'un assouplissement imminent de la politique monétaire de la Fed. Les données sur l'inflation en janvier compliquent les décisions à venir de la banque centrale américaine sur les taux, a déclaré le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin. En dépit de cette séance mitigée, la plupart des secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert, au premier rang desquels l'énergie. Les technologies ont reculé de 0,76%. Côté valeurs, Amazon a progressé après l'annonce de son entrée la semaine prochaine au Dow Jones Industrial Average en remplacement de Walgreens Boots Alliance. Palo Alto Networks a plongé de 28,44% après avoir communiqué des prévisions trimestrielles inférieures aux attentes. (Rédigé par Jean Terzian)