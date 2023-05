Wall Street en ordre dispersé sur fond de prudence sur la dette américaine

par Herbert Lash et Shreyashi Sanyal (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi sur fond d'inquiétudes sur le plafond de la dette américaine alors que des élus républicains ont exprimé leur opposition à l'accord scellé avec la Maison blanche, tandis que Nvidia a brièvement dépassé le seuil des 1.000 milliards de dollars de capitalisation. L'indice Dow Jones a cédé 0,15%, ou 50,56 points, à 33.042,78 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,07 point, à 4.205,52 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 41,74 points (0,32%) à 13.017,43 points. En dépit d'une hausse marginale, le S&P-500 reste proche d'un pic depuis août 2022 et, de même que le Nasdaq qui a progressé, s'oriente vers un gain sur l'ensemble du mois de mai. La semaine pourrait être décisive pour que les Etats-Unis évitent un défaut de paiement en juin. Alors que le président démocrate Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont trouvé au cours du week-end un accord budgétaire temporaire sur la dette américaine, il appartient désormais au Congrès de se prononcer sur le texte. Si Joe Biden et Kevin McCarthy ont exprimé leur optimisme sur une adoption du projet de loi par les deux chambres du Congrès, où chaque camp contrôle une chambre avec une majorité étroite, des élus républicains ultra-conservateurs ont exprimé leur mécontentement, faisant planer un doute sur le vote. "Parvenir à ce que le texte sur le plafond de la dette soit promulgué ne lèvera pas les autres ombres sur le marché", a commenté Anthony Saglimbene, stratégiste chez Ameriprise Financial dans le Michigan. La campagne de hausse des taux opérée par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour enrayer l'inflation plombe la croissance économique et les résultats des entreprises, a-t-il déclaré, ajoutant que Wall Street était portée par un nombre restreint de sociétés. Des données indiquent que la confiance des consommateurs américains a progressé plus qu'attendu en mai, ce qui pourrait donner de l'épaisser à l'hypothèse de voir la Fed procéder à un nouveau relèvement des taux, alors qu'une pause était initialement anticipée, lors de sa réunion de juin. Sur les onze secteurs majeurs du S&P-500, seuls trois ont fini la séance dans le vert. L'énergie fait partie des secteurs en baisse, dans la lignée du recul des prix du pétrole. Nvidia a atteint en séance un plus haut historique et dépassé provisoirement les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, alors que le fabriquant de semiconducteurs mise sur une flambée de la demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA), avant d'effacer une partie de ses gains pour terminer à +3,0%. Parmi les autres mouvements à noter, Digital Realty a progressé de 1,7%, au lendemain d'un bond de plus de 14%, sur fond d'attentes que l'IA profite aux entreprises de 'data centers". Tesla a fini en hausse alors que son patron, Elon Musk, effectue sa première visite en Chine depuis trois ans. (version française Jean Terzian)