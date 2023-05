Wall Street en ordre dispersé, sans catalyseur avant l'inflation

par Shreyashi Sanyal, Shristi Achar A et Carolina Mandl (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi à l'issue d'une séance sans direction claire lors de laquelle les investisseurs ont digéré les résultats décevants de Tyson Foods et de Catalent, en gardant avant tout en tête les données sur l'inflation aux Etats-Unis attendues cette semaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,17%, ou 55,69 points, à 33.618,69 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,87 point, soit 0,05%, à 4.138,12 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 21,50 points (0,18%) à 12.256,92 points. Après un net rebond lors de la précédente séance, vendredi, les principaux indices de Wall Street ont peu évolué, sur fond de prudence à deux jours de la publication par le département américain du Travail du rapport mensuel sur les prix à la consommation, lesquels devraient avoir accéléré en avril. D'autres données sont aussi attendues cette semaine, dont les prix à la production et la confiance des consommateurs. Les investisseurs entendent évaluer ces données pour y trouver des indices sur l'efficacité du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) face à l'inflation et sur une possible récession. "Quand vous avez une journée en forte hausse, il faut davantage de bonnes nouvelles pour maintenir le marché à la hausse des jours consécutifs", a commenté Moez Kassam, gestionnaire de portfolio chez Anson Funds, en référence à la séance de vendredi consécutive à la publication de données ayant mis en évidence la résilience du marché de l'emploi. Entre les résultats décevants de Tyson Foods et Catalent, et le rebond éphémère des titres des banques régionales américaines, Wall Street est restée sans direction claire. Tyson Foods et Catalent ont plongé respectivement de 16,41% et 25,74% après avoir après avoir revu à la baisse leurs prévisions annuelles. (version française Jean Terzian)