Wall Street en ordre dispersé, Nvidia porte le Nasdaq

Wall Street en ordre dispersé, Nvidia porte le Nasdaq













Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich et Shreyashi Sanyal (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le Nasdaq ayant été porté par Nvidia qui a annoncé une prévision de bénéfice trimestriel largement supérieure aux attentes, tandis que les investisseurs continuaient d'attendre une avancée dans les négociations sur le plafond de la dette américaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,11% à 32.764,65 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,88% à 4.151,28 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,71% à 12.698,09 points. Nvidia a bondi de 24% pour s'établir à un pic historique après avoir dit anticiper un bénéfice trimestriel supérieur de 50% aux estimations. Le fabriquant de semi-conducteurs a annoncé aussi une accélération de sa production pour répondre à la demande accrue pour ses puces d'intelligence artificielle (IA). Notant que les investisseurs sont "obsédés par l'IA", Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, dans l'Oklahoma, a déclaré que "Nvidia est l'histoire parfaite" en la matière. Dans le sillage de Nvidia, les principaux acteurs du secteur de l'intelligence artificielle, Microsoft et Alphabet, ont aussi engrangé des gains, de même que d'autres fabriquants de semi-conducteurs, comme Advanced Micro Devices qui a pris environ 11% et Micron Technology. Intel, considéré par les investisseurs comme en retard dans le domaine de l'IA, a pour sa part reculé de 5,5%. Un climat de nervosité règne ces jours-ci à Wall Street, les investisseurs étant à l'affût de quelconques avancées dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis alors que plane le spectre d'un défaut de paiement en juin. Citant des sources au fait des discussions, Reuters a rapporté dans la journée que le président démocrate Joe Biden et le "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy étaient proches d'un accord. Reflet du climat d'incertitude sur le marché, le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a grimpé à un plus haut depuis mars après que Fitch a annoncé placer sous surveillance la note AAA des Etats-Unis. Un rapport du département américain du Commerce a par ailleurs confirmé que la croissance économique avait ralenti au premier trimestre. (version française Jean Terzian)