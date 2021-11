Wall Street en ordre dispersé malgré les gains des 'tech'

par Ambar Warrick et Noel Randewich

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi alors que Nvidia et d'autres valeurs technologiques ont enregistré des gains, tandis que Gap et Nordstrom ont fini dans le rouge après la publication de résultats trimestriels décevants.

L'indice Dow Jones a cédé 0,03%, à 35.804,38 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 0,23%, à 4.701,46 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,44% à 15.845,23 points.

Quasiment stable durant l'essentiel de la séance, le S&P-500 a progressé juste avant la clôture.

L'indice du secteur de la consommation discrétionnaire du S&P-500 a augmenté de 0,2% alors que des données publiées dans la journée ont montré une hausse plus forte que prévu de la consommation des ménages américains en octobre.

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont indiqué qu'ils étaient prêts à envisager un resserrement plus rapide des mesures de soutien de la banque centrale ainsi qu'un relèvement plus rapide des taux d'intérêt en cas de persistance d'une inflation élevée, montre le compte-rendu publié mercredi de la réunion de politique monétaire organisée les 2-3 novembre.

D'autres statistiques officielles communiquées dans la journée montrent un nouveau recul des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, tandis que la croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été révisée à la hausse.

Les investisseurs s'inquiètent que la forte résurgence de la pandémie de coronavirus en Europe provoque la mise en place généralisée de confinements à travers le continent.

Il s'agit selon Greg Bassuk, directeur d'AXS Investments à Port Chester dans l'Etat de New York, de l'un des facteurs qui pèsent sur les marchés, de même que la hausse des taux d'intérêt et des annonces moins solides en matière de résultats.

Wall Street sera fermée jeudi pour Thanksgiving, tandis que la séance de vendredi sera raccourcie.

Côté valeurs, Gap et Nordstrom ont plongé, respectivement de 24% et 29%, après avoir fait état de résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre et prévenu de problèmes d'approvisionnement en amont de la période, cruciale, des fêtes de fin d'année.

Alors que les titres technologiques avaient été victimes plus tôt cette semaine de prises de bénéfices, Nvidia est revenu dans le vert, gagnant 2,9%. Depuis le début de l'année, le fabricant de puces affiche une hausse d'environ 150%.

