Wall Street en ordre dispersé, les rendements obligataires pèsent encore

par Lewis Krauskopf, Ankika Biswas et Shashwat Chauhan (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, à l'issue d'une journée en dents de scie, alors que les investisseurs hésitaient à faire preuve d'appétit au lendemain d'une séance dans le rouge du fait du pic des rendements obligataires et de la perspective de taux élevés plus longtemps. L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, ou 68,61 points, à 33.550,27 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,98 point, soit 0,02%, à 4.274,51 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 29,24 points (0,22%) à 13.092,85 points. Par ailleurs, les investisseurs ont gardé un oeil attentif sur l'avancée des discussions budgétaires au Congrès américain pour éviter une fermeture partielle des administrations fédérales ("shutdown") à compter de dimanche, qui serait la quatrième en dix ans. Il s'agit d'un motif supplémentaire d'inquiétude pour les investisseurs, alors que les bons du Trésor américains sur dix ans se sont établis à un pic de 16 ans dans le sillage de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a suggéré mercredi que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps qu'anticipé. Toutefois, alors que le S&P-500 - qui a oscillé entre +0,4 et -0,8% lors de la séance - s'est nettement replié par rapport à la même période l'an dernier, certains se demandent si le marché ne s'approche pas d'un 'plancher'. "A un moment donné, les gens vont acheter des actions pour le quatrième trimestre", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, estimant que la tendance à la baisse de Wall Street pourrait toucher à sa fin. "A un certain niveau, les gens vont se remettre à penser que le quatrième trimestre pourrait être bon", a-t-il ajouté. Des données publiées dans la journée montrent que les commandes manufacturières aux Etats-Unis ont progressé en août, tandis que les dépenses des entreprises en équipements semblent marquer un rebond après le creux aperçu en entame du trimestre. "La préoccupation est que l'économie se porte toujours bien et que nous devons constater une certaine faiblesse pour que les taux d'intérêt atteignent leur pic, et jusqu'à présent ce n'est pas le cas", a commenté Paul Nolte, stratégiste chez Murphy & Sylvest Wealth Management. Les investisseurs attendent la publication vendredi des données sur la consommation pour disposer d'un élément supplémentaire sur la situation de l'inflation, mais aussi des commentaires de responsables de la Fed dont son président Jerome Powell. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, les services publics, sensibles aux taux d'intérêt, ont connu la plus forte baisse du jour (1,9%). L'énergie a elle progressé, de 2,5%, portée par la hausse des prix du brut - laquelle représente une menace pour le recul de l'inflation. Côté valeurs, Costco Wholesale a pris 1,9% après avoir battu les attentes sur son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels. (version française Jean Terzian)