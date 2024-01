Wall Street en ordre dispersé, le S&P-500 continue de grimper

Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich et Ankika Biswas (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le S&P-500 atteignant un nouveau record de clôture pour la troisième séance consécutive, alors que les investisseurs ont pris en compte un éventail de résultats trimestriels mitigés dans l'attente des résultats de Tesla, Netflix et d'autres entreprises. L'indice Dow Jones a cédé 0,25% à 37.905,45 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,29% à 4.864,59 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,43% à 15.425,94 points. Après une délicate entame de la nouvelle année, dans un contexte d'optimisme sur les taux atténué par des commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), les principaux indices de Wall Street ont rebondi dans le sillage de l'enthousiasme à l'égard de l'intelligence artificielle, en parallèle à l'ouverture de la saison des résultats. De nombreux investisseurs considèrent que les résultats des "Sept Magnifiques" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla) seront décisifs pour la trajectoire de Wall Street et confirmer, le cas échéant, la dynamique positive des dernières séances. Les résultats vont "monter crescendo" mercredi et jeudi avant que la semaine prochaine ne soit "encore plus chargée", a souligné Art Hogan, stratégiste en chef chez B. Riley Wealth, en référence notamment aux résultats de Tesla, attendus mercredi après la clôture. "Il va y avoir beaucoup de choses à prendre en compte au cours des deux prochaines semaines", a-t-il dit. D'après des données LSEG, les analystes tablent en moyenne sur une croissance annuelle de 4,6% des chiffres d'affaires des entreprises du S&P-500 au quatrième trimestre 2023, contre une croissance sur un an de 7,5% sur la période juillet-septembre. En plus des résultats, les investisseurs attendent la publication cette semaine d'un rapport sur la consommation personnelle aux Etats-Unis, que la Fed considère comme le principal révélateur de l'inflation, et d'une lecture préliminaire du produit intérieur brut (PIB) américain au quatrième trimestre. La banque centrale américaine, qui se réunit la semaine prochaine, devrait attendre le deuxième trimestre pour effectuer une baisse des taux d'intérêt, selon un sondage réalisé par Reuters, qui situe une potentielle première baisse en juin plutôt qu'en mai, comme attendu par le passé. Tesla a fini la séance en hausse de 0,2% à la veille de ses résultats. Verizon Communications a progressé de 6,7% après avoir dit prévoir un bénéfice annuel solide et fait état d'un gain trimestriel de nouveaux clients sans précédent depuis près de deux ans. A l'inverse, 3M a plongé de 11% dans le sillage d'une prévision annuelle décevante. (version française Jean Terzian)