Wall Street en ordre dispersé, le Nasdaq porté par la "tech"

Wall Street en ordre dispersé, le Nasdaq porté par la "tech"













Crédit photo © Reuters

par Sinéad Carew, Ankika Biswas et Sruthi Shankar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq terminant en hausse dans le sillage des gains de Microsoft au lendemain de la publication de ses résultats, alors que les inquiétudes sur un ralentissement de l'économie américaine et sur le secteur bancaire ont pesé durant la séance. L'indice Dow Jones a cédé 0,68%, ou 228,96 points, à 33.301,87 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 15,64 points, soit 0,38%, à 4.055,99 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 55,19 points (0,47%) à 11.854,35 points. Le S&P-500 et le Dow Jones ont reculé sous l'effet de la baisse du secteur du transport et des préoccupations à l'égard du secteur bancaire, secoué par la faillite de deux banques régionales le mois dernier, dans un contexte de craintes d'une récession. Microsoft, qui a publié mardi après-clôture des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, a enregistré une hausse de 7,2%. En dépit d'un trimestre supérieur aux attentes et de l'annonce d'un programme de rachat d'actions, Alphabet s'est légèrement replié, de 0,1%. Meta Platforms communiquait ses résultats après-clôture. La solidité des ventes de Microsoft a profité à d'autres acteurs technologiques, comme Amazon, l'un de ses rivaux sur le "cloud", et au géant du stockage de données Snowflake qui a progressé de 8,5%. "C'est au tour du Nasdaq de briller grâce aux bons résultats d'Alphabet et de Microsoft. Les gens sont de nouveau plus optimistes sur les prévisions pour la technologie", a commenté Brian Jacobson, stratégiste chez Allspring Global investments. "La tech a été aujourd'hui le wagon de tête qui a guidé le marché", a-t-il dit. Des données indiquent que les nouvelles commandes pour les biens d'équipement produits aux Etats-Unis ont décliné plus qu'attendu en mars, tandis que les livraisons ont reculé, laissant penser que les dépenses en équipements des entreprises ont pesé sur la croissance de l'économie américaine au premier trimestre. Toutefois, les analystes anticipent désormais une baisse sur un an de 3,2% des résultats trimestriels des entreprises du S&P-500, contre -3,9% en début de semaine, à la faveur des résultats communiqués mardi soir. Parmi les 163 entreprises du S&P-500 ayant publié leurs résultats, 79,8% ont dépassé les attentes, selon des données Refinitiv. Traditionnellement, 66% des entreprises battent le consensus trimestriel. En marge de la saison des résultats, les investisseurs attendent la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), la semaine prochaine, qui devrait déboucher sur une nouvelle hausse des taux de 25 points de base. Ils espèrent aussi trouver dans le communiqué de la banque centrale américaine des indices sur la ligne qu'elle va adopter. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, seul celui de la technologie a terminé dans le vert, avec une hausse de 1,7% après un pic de 2,8% en séance. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, la chute de plus de 29% de First Republic Bank, qui avait déjà dégringolé la veille, après une information selon laquelle le gouvernement américain n'est pas disposé à chapeauter le sauvetage de la banque régionale, qui a rapporté un net déclin des dépôts de ses clients. Activision Blizzard a reculé de 11,4% après que l'autorité de la concurrence britannique a retoqué son rachat par Microsoft. (version française Jean Terzian)