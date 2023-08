Wall Street en ordre dispersé avant la réunion de Jackson Hole

Wall Street en ordre dispersé avant la réunion de Jackson Hole













Crédit photo © Reuters

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, en entame d'une semaine qui sera marquée par la prise de parole du patron de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole et les résultats trimestriels de Nvidia, attendus très solides, dont le bond lors de la séance a profité au Nasdaq, en nette hausse. L'indice Dow Jones a cédé 0,11%, ou 36,97 points, à 34.463,69 points. Le S&P-500, plus large, a pris 30,06 points, soit 0,69%, à 4.399,77 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 206,81 points (1,56%) à 13.497,59 points. Nvidia, qui s'est imposé comme l'un des grands bénéficiaires des gains enregistrés cette année par le secteur technologique du fait de l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle (IA), devrait annoncer une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le trimestre actuel. A deux jours de la publication de ses résultats trimestriels, le fabriquant de semi-conducteurs a vu son titre bondir lundi de 8,2%, alors que HSBC a relevé son objectif de cours pour le groupe à 780 dollars - le deuxième montant le plus élevé à Wall Street. Nvidia est en hausse de plus de 220% depuis le début de l'année à Wall Street, période durant laquelle le Nasdaq a progressé de 29%. Notant que Nvidia faisait figure de tête d'affiche pour l'IA, Quincy Krosby, stratégiste en chef de LPL Financial, à Charlotte en Caroline du Nord, a déclaré que "la question est de savoir s'il peut répondre aux attentes élevées, et si c'est le cas, si cela va contribuer à la hausse du marché". Elle a souligné aussi que les investisseurs étaient en parallèle préoccupés par les commentaires que prononcera Jerome Powell, le président de la Fed, vendredi lors de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming. La crainte que la Réserve fédérale maintienne des taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'anticipé a profité aux rendements obligataires et alimenté les inquiétudes sur l'impact des coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans s'est ainsi établi à un pic inédit depuis la crise financière de 2007. Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, le repli de 3% de Johnson & Johnson, qui a pesé sur le Dow Jones.Autre valeur technologique en hausse, Palo Alto Networks, qui a grimpé de 14,8% après avoir publié des résultats trimestriels solides et fait part d'une prévision annuelle supérieure aux attentes.VMware a progressé de 4,9% après que le régulateur britannique de la concurrence a autorisé son rachat par Broadcom, qui a pour sa part enregistré une hausse de 4,8%. (version française Jean Terzian)