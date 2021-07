Wall Street en ordre dispersé après l'audition de Powell (Fed)

Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich et Devik Jain

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 ayant brièvement établi un record durant la séance, alors que les craintes des investisseurs sur l'inflation aux Etats-Unis ont été atténuées par les commentaires rassurants du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell.

L'indice Dow Jones a gagné 0,13%, ou 44,24 points, à 34.933,43 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 5,17 points, soit 0,12%, à 4.374,38 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 32,70 points (0,22%) à 14.644,95 points.

Huit des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé dans les échanges au cours de l'après-midi.

Auditionné dans la journée par une commission parlementaire, Jerome Powell a assuré que la Fed allait offrir un "puissant soutien" à l'économie américaine jusqu'à ce que le rétablissement de celle-ci soit complet, soulignant le caractère transitoire de l'inflation et la nécessité de poursuivre la croissance de l'emploi.

Ces commentaires du patron de la banque centrale américaine interviennent au lendemain de la publication de données montrant une hausse inédite en 13 ans des prix à la consommation aux Etats-Unis le mois dernier.

Depuis plusieurs semaines, les investisseurs sont focalisés sur l'inflation, avec la crainte que la Fed resserre ses mesures de soutien mais aussi que la hausse des contaminations au coronavirus entraîne un reflux des valeurs boursières.

Nombre d'investisseurs se tournent désormais vers la publication des résultats trimestriels, lancée cette semaine par les banques, dans l'espoir qu'ils servent de catalyseur au marché et éviter ainsi un essoufflement.

"Tout le monde sait que les résultats vont être très solides. La question est de savoir comment le marché va réagir à ces résultats et quelles seront les perspectives données par les dirigeants. C'est plus critique que tout", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste en chef chez Inverness Counsel, à New York.

Côté valeurs, Apple a progressé à un plus haut inédit après des informations faisant état de la volonté de la firme à la pomme de voir la production de ses futurs iPhone être relevée d'environ 20%.

Microsoft et Amazon ont aussi enregistré des gains et contribué à la performance du S&P-500.

Après avoir fait part d'un bénéfice ayant presque triplé au deuxième trimestre mais indiqué que ses activités de crédit restaient pénalisées par la faiblesse des taux d'intérêt, Bank of America a reculé.

Wells Fargo a bondi après avoir fait état d'un bénéfice au cours du trimestre écoulé, battant largement les attentes de Wall Street, tandis que Citigroup a légèrement décliné suite à la publication d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu.

(version française Jean Terzian)