Wall Street en ordre dispersé après des résultats décevants

par Lewis Krauskopf, Sruthi Shankar et Ankika Biswas (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, avec seul le S&P-500 marginalement dans le vert, les gains de grandes valeurs technologiques ayant été atténués par la déception des investisseurs concernant Johnson & Johnson et Goldman Sachs alors que la saison des résultats prend de la vitesse. L'indice Dow Jones a cédé 0,03%, ou 10,55 points, à 33.976,63 points. Le S&P-500, plus large, a pris 3,55 points, soit 0,09%, à 4.154,87 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 4,31 points (0,04%) à 12.153,41 points. Cette première vague de résultats des entreprises du S&P-500, lancée par plusieurs grandes banques américaines dans un contexte de craintes sur une crise du secteur bancaire, intervient alors que les investisseurs s'attendent à des données moroses à même de laisser présager d'un creux économique. Goldman Sachs a reculé de 1,7% après avoir publié un bénéfice trimestriel en chute de 19%. "Nous constatons le calme avant la tempête, en ce qui concerne les résultats", a commenté Brad McMillan, chef des investissements de Commonwealth Financial Network. "Le marché essaie de déterminer s'il y a de petites hausses ici et là. Cela devrait se jouer avec les résultats des deux prochaines semaines", a-t-il déclaré. Vu comme un indicateur du niveau de peur à Wall Street, l'indice de volatilité du CBOE a décliné au cours de la séance à un plus bas depuis janvier 2022. Il est attendu que les entreprises du S&P-500 publient des résultats trimestriels en baisse de 4,8% sur un an, selon des données IBES de Refinitiv arrêtées vendredi. L'accélération de la saison des résultats s'effectue en amont d'une réunion de la Réserve fédérale (Fed) qui devrait déboucher début mai sur un nouveau relèvement des taux de 25 points de base. Alors que les marchés tentent d'anticiper la ligne directrice de la politique de la banque centrale américaine, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré dans un entretien à Reuters qu'il fallait poursuivre la campagne de hausse des taux, citant des données économiques récentes montrant la persistance de l'inflation. De son côté, le patron de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a dit anticiper une seule hausse des taux supplémentaire. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, les technologies ont fini en hausse de 0,4%, portées par le bond de Nvidia après que HSBC a relevé à "acheter" sa recommandation pour le fabricant de semi-conducteurs. Le secteur de la santé a quant à lui décliné de 0,7%, plombé par le recul de 2,8% de Johnson & Johnson à la suite de l'avertissement du groupe pharmaceutique sur la hausse des coûts provoquée par l'inflation. (version française Jean Terzian)