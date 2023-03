Wall Street en ordre dispersé après des données manufacturières

par Chuck Mikolajczak NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, alors que les rendements obligataires ont progressé après la publication de données sur l'activité manufacturière indiquant une inflation toujours élevée, en marge de nouveaux commentaires prudents de responsables de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,02%, ou 5,14 points, à 32.661,84 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 18,76 points, soit 0,47%, à 3.951,39 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 76,06 points (0,66%) à 11.379,48 points. Le S&P-500 et le Nasdaq ont fini dans le rouge pour une deuxième journée consécutive. Seul le Dow Jones s'est inscrit légèrement dans le vert, soutenu par les gains enregistrés par Caterpillar après l'annonce d'un accord préliminaire avec le syndicat représentant les ouvriers de quatre de ses usines. Pour la première fois depuis novembre dernier, le rendement des bons du Trésor américain sur 10 ans a dépassé le seuil des 4% après qu'une enquête publiée dans la journée a montré que l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en février, tandis que les prix des matières premières ont augmenté. Traditionnellement lié aux fluctuations attendues des taux d'intérêt, le rendement des bons du Trésor américain sur deux ans a encore progressé, à 4,881%, après avoir atteint durant la séance un pic depuis 2007 à 4,904%. Il s'agit d'une certaine "barrière psychologique" pour les investisseurs, a commenté Melissa Brown, directrice de la recherche chez Qontigo à New York, en référence au seuil de 4% franchi par les rendements obligataires. Les traders sont de plus en plus nombreux à anticiper que la Fed portera d'ici septembre son taux directeur dans la fourchette 5,50%-5,75%, contre une fourchette actuelle de 4,50%-4,75%. Alimentant les craintes sur une politique monétaire encore agressive de la banque centrale américaine, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'est dit ouvert à l'idée d'une hausse des taux de 25 points ou de 50 points de base en mars. Les principaux indices de Wall Street, qui avaient marqué un rebond solide en janvier, se sont repliés en février sur fond de craintes accrues que la Fed relève plus qu'attendu initialement ses taux d'intérêt, alors que l'économie américaine affiche sa résilience et que l'inflation ne s'estompe pas autant qu'anticipé. Désormais, les investisseurs attendent la publication dans les prochains jours de données sur les salaires et sur les prix à la consommation pour tenter de déterminer la décision que prendra la Fed à l'issue de sa réunion des 21 et 22 mars. En majorité, les marchés s'attendent à une nouvelle hausse des taux de 25 points de base. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, l'énergie a été l'un des rares à terminer la séance dans le vert. Côté valeurs, Tesla a reculé de 1,43% à la veille d'un journée investisseurs, alors que Reuters, citant des personnes au fait du dossier, a rapporté que le constructeur prépare une refonte de la production de son Model Y. Novavax a plongé de près de 26% après avoir émis des doutes sur sa capacité à poursuivre ses activités et avoir annoncé un plan de réduction de ses dépenses. (version française Jean Terzian)