Wall Street en ordre dispersé après de nouveaux commentaires de Powell

par Sinéad Carew et Shristi Achar A (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, alors que les investisseurs tentaient de digérer une nouvelle audition du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, devant le Congrès américain et des données économiques publiées en amont de rapports sur le marché du travail et l'inflation. L'indice Dow Jones a cédé 0,18%, ou 58,06 points, à 32.798,40 points. Le S&P-500, plus large, a pris 5,64 points, soit 0,14%, à 3.992,01 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 45,67 points (0,40%) à 11.576,00 points. En déclarant mardi devant une commission sénatoriale que la Fed pourrait devoir relever les taux d'intérêt davantage qu'anticipé pour lutter contre l'inflation, Jerome Powell avait secoué les marchés et plombé les principaux indices de Wall Street, tous dans le rouge à la clôture. Auditionné mercredi par la Chambre des représentants, le patron de la banque centrale américaine a cependant indiqué qu'aucune décision n'avait été prise pour l'heure sur un relèvement des taux d'intérêt de 50 points de base ce mois-ci, comme l'anticipent désormais un grand nombre de traders et les marchés financiers, contre une hausse de 25 points de base attendue initialement. Jerome Powell a déclaré que la Fed étudierait les données économiques pour décider de l'ampleur de la hausse des taux lors de sa réunion de politique monétaire des 21 et 22 mars. Une enquête publiée dans la journée montre que le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois qu'attendu en février, illustrant la solidité du marché du travail et alimentant les attentes autour du rapport mensuel du département américain du Travail, qui sera publié vendredi. Il n'y a pas eu un chemin évident à suivre dans le sillage des données de ce mercredi, a commenté Robert Phipps, directeur de Per Stirling Capital Management, à Austin dans le Texas. "Powell a été plutôt neutre, renforçant l'idée qu'il dépend des données", a-t-il dit. La situation a incité les investisseurs à ne "pas prendre de risques importants" dans l'attente d'autres données en fin de semaine, a-t-il ajouté. Sept des principaux secteurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, notamment l'immobilier qui a enregistré une hausse de 1,3%. L'énergie a subi la plus forte baisse, de 1%. Côté valeurs, Tesla a reculé de 3% après que le régulateur américain de la sécurité automobile a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire sur 120.000 Model Y de 2023 pour un possible défaut de direction assistée. Occidental Petroleum a progressé de 2% après que Berkshire Hathaway a renforcé sa position dans la compagnie pétrolière pour la porter à environ 22,2%. (version française Jean Terzian)