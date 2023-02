Wall Street en ordre dispersé alors que l'inflation préoccupe

par Noel Randewich et Johann M Cherian NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Nasdaq ayant terminé dans le vert, après la publication de données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis qui ont alimenté l'idée que la Réserve fédérale américaine (Fed) va continuer à relever les taux d'intérêt dans les mois à venir. L'indice Dow Jones a cédé 0,46%, ou 164,41 points, à 34.089,40 points. Le S&P-500, plus large, a décliné de 0,03%, à 4.136,17 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,57% à 11.960,15 points. Un rapport du département américain du Travail montre que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont accéléré en janvier, sous l'effet de la hausse des loyers, laissant supposer que la Fed va continuer d'opérer un relèvement, modéré, de ses taux. Les marchés anticipent au moins deux hausses supplémentaires des taux de 25 points de base cette année, avec un pic de 5,28% attendu en juillet. Des propos de deux responsables de la banque centrale américaine ont nourri les préoccupations des investisseurs. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a ainsi déclaré que l'institution devait prioriser la lutte contre l'inflation plutôt que de se soucier des risques pour la croissance économique. Wall Street a profité du regain d'intérêt pour les valeurs à forte croissance pour entamer l'année sur des bases positives, après les secousses survenues en 2022 sur fond de politique monétaire agressive de la Fed. Mais cette tendance s'est essoufflée la semaine dernière, avec la publication de données illustrant la solidité du marché du travail américain et des commentaires conservateurs de responsables de la Fed. Les investisseurs attendent la publication mercredi de données sur les ventes au détail aux Etats-Unis le mois dernier, afin d'évaluer la consommation sur fond d'inquiétudes d'un ralentissement économique. La majorité des principaux secteurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, notamment l'immobilier. Côté valeurs, Tesla a enregistré une hausse de près de 8% et confirmé son rebond depuis le début de l'année, avec une progression de plus de 60%, après avoir perdu les deux-tiers de sa valeur en 2022. Boeing a vu son titre bondir à un pic en plus d'un an après qu'Air India a annoncé un accord pour se procurer 220 appareils auprès de l'avionneur américain. Coca-Cola a décliné de 1,7% en dépit d'une prévision solide pour son chiffre d'affaires annuel. (version française Jean Terzian)