Wall Street en ordre dispersé alors que Disney pèse sur le Dow Jones

par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi à l'issue d'une séance peu mouvementée, le Dow Jones terminant dans le rouge dans le sillage du recul du titre Walt Disney, tandis que le S&P-500 et le Nasdaq ont rebondi sous l'impulsion des gains des fabriquants de puces, au lendemain de données inquiétantes sur l'inflation ayant entraîné des prises de bénéfices.

L'indice Dow Jones a cédé 0,44%, ou 158,71 points, à 35.921,23 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 2,56 points, soit 0,06%, à 4.649,27 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 81,58 points (0,52%) à 15.704,28 points.

La publication cette semaine de données sur les prix à la production et les prix à la consommation aux Etats-Unis ont alimenté chez les investisseurs les craintes d'une vague durable de la hausse de l'inflation, suscitant des prises de bénéfices et faisant basculer S&P-500 et Nasdaq dans le rouge mardi et mercredi après huit séances consécutives de records.

Alors que les marchés obligataires étaient fermés ce jeudi à New York et qu'aucun indicateur économique n'était attendu, rares étaient les catalyseurs pour pousser Wall Street dans une direction ou l'autre.

Le Dow Jones a été plombé par le recul de Disney, qui a publié mercredi après-clôture des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le géant du divertissement a perdu 7,1% durant la séance.

"Des journées comme aujourd'hui sont plutôt difficiles à juger car, grosso modo, la moitié du marché est fermé", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel, à Charlottesville en Virginie.

"Il y aura plus d'échanges demain, donc nous devons attendre et voir", a-t-il ajouté.

Les investisseurs ont privilégié les secteurs de croissance et les valeurs sensibles aux variations économiques, comme les semi-conducteurs, en nette hausse par rapport au mouvement global du marché.

Dans un contexte de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et de hausse de l'inflation, l'attention va commencer à basculer sur le comportement des consommateurs à l'approche des fêtes de fin d'année.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, six ont terminé dans le vert, au premier rang desquels celui des matériaux.

Côté valeurs, au lendemain de débuts très remarqués à Wall Street, le constructeur de véhicules électriques Rivian a continué son ascension, terminant à +22,1%.

Tesla, en revanche, a reculé de 0,4% après que son patron Elon Musk a annoncé avoir vendu pour environ 5 milliards de dollars d'actions du constructeur automobile, dans la foulée d'un vote qu'il a organisé sur Twitter.

(version française Jean Terzian)