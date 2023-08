Wall Street en nette hausse sur fond d'optimisme sur les taux

Crédit photo © Reuters

par Shristi Achar A et Noel Randewich (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, portée par Tesla, Nvidia et d'autres valeurs à forte croissance, après que des données sur l'emploi aux Etats-Unis ont alimenté l'hypothèse d'une pause de la Réserve fédérale (Fed) dans sa campagne de hausse des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné 0,85% à 34.852,67 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,45% à 4.497,63 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,74% à 13.943,76 points. S&P-500 et Nasdaq ont fini à des pics de plus de deux semaines, dans le sillage de la publication d'un rapport indiquant que le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a décliné en juillet, pour un troisième mois consécutif, signalant un allègement des pressions sur le marché du travail. Les investisseurs ont aussi pris note de l'enquête mensuelle du Conference Board montrant que la confiance des consommateurs américains s'est dégradée de façon inattendue en août. Il est attendu que la Fed décide lors de sa réunion de politique monétaire de septembre d'effectuer une pause dans son cycle de hausses des taux. Par ailleurs, l'hypothèse qu'elle les maintienne à leurs niveaux actuels jusqu'en novembre gagne en crédibilité aux yeux de certains. "Les investisseurs se disent, peut-être que les hausses des taux d'intérêt sont derrière nous, alors achetons des actions", a commenté Sam Stovall, stratégiste en chef chez CFRA Research. Le rendement des bons du Trésor américain sur dix ans s'est replié à 4,11%, tandis que ceux sur deux ans sont retombés sous le seuil de 5% autour duquel ils s'étaient établis depuis plusieurs séances. Cette baisse des rendements obligataires a alimenté les gains des valeurs à forte croissance, dont Nvidia qui a progressé de 4,2% pour s'établir à son record. Tesla a bondi de 7,7%, en dépit de documents montrant qu'un régulateur américain a demandé au constructeur de véhicules électriques des précisions sur les modifications apportées au système de son logiciel de conduite autonome. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont progressé, avec en tête les services de communication en hausse de 2,46%. Les investisseurs attendent en fin de semaine la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle, donnée privilégie par la Fed pour évaluer l'inflation, et des données sur les emplois non-agricoles. Wall Street avait déjà fini en hausse lundi, portée par les commentaires sans surprise du patron de la Fed, Jerome Powell, vendredi lors de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. (version française Jean Terzian)