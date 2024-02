Wall Street en net repli, l'inflation obscurcit l'horizon des taux

par Carolina Mandl, Johann M Cherian et Ankika Biswas (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi alors que des données sur l'inflation aux Etats-Unis, plus élevées qu'attendu, ont douché l'espoir des marchés de voir la Réserve fédérale (Fed) procéder bientôt à une première baisse des taux d'intérêt, une situation qui a profité aux rendements obligataires. L'indice Dow Jones a cédé 1,36%, ou 522,05 points, à 38.275,33 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 68,14 points, soit 1,37%, à 4.953,70 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 282,64 points (1,79%) à 15.659,91 points. Un rapport publié dans la journée par le département américain du Travail montre que les prix à la consommation ont progressé plus qu'attendu en janvier, sous l'effet d'une hausse des loyers. "De nombreux responsables de la Fed ont pris la parole ces deux dernières semaines pour laisser entendre que les baisses (des taux) attendues par les marchés au cours du premier semestre pourraient être prématurées. Les données sur les prix à la consommation renforcent clairement ce tableau", a commenté Bob Elliott, directeur des investissements chez Unlimited Funds. L'hypothèse que la Fed entame en mai un assouplissement de sa politique monétaire a porté les principaux indices de Wall Street en ce début d'année, le S&P-500 ayant multiplié les records de clôture et dépassé pour la première fois le seuil de 5.000 points la semaine dernière. Mais, après la publication des données sur les prix à la consommation, seule une minorité de traders continuent de miser sur une première baisse des taux en mai - 36,1% contre environ 58% au préalable, selon CME FedWatch. Cette baisse est désormais attendue en juin. Le Dow Jones a enregistré son plus fort pourcentage de baisse sur une journée depuis mars 2023. L'indice de volatilité CBOE, considéré comme un indicateur du niveau de peur à Wall Street, a grimpé à son plus haut niveau depuis novembre dernier. Les valeurs à forte croissance comme Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta Platforms, sensibles aux taux d'intérêt, se sont repliées. Plusieurs fabricants de semi-conducteurs ont aussi fini dans le rouge. En parallèle, les rendements des bons du Trésor américain ont progressé à des pics de deux mois. "L'humeur du marché a eu le droit à un rappel à la réalité. On ne peut pas échapper au fait que la Fed pourrait devoir se montrer plus prudente", a déclaré Lara Rhame, économiste en chef chez FS Investments, alors que les investisseurs avaient été brièvement rassurés par la trajectoire de l'inflation au dernier trimestre de 2023. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'immobilier et les services publics ont subi les plus fortes baisses du jour, l'immobilier s'étant replié à un plus bas de deux mois. Côté valeurs, à noter, JetBlue Airways a bondi de 21,6% après que l'investisseur activiste Carl Icahn a annoncé une participation de 9,91% dans la compagnie aérienne et jugé celle-ci "sous-évaluée". Tripadvisor a progressé de 13,8% dans le sillage de l'annonce de la mise en place d'un comité spécial chargé d'étudier de possibles offres de rachat. (Rédigé par Jean Terzian)