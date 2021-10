Wall Street en net repli face à la hausse des rendements

par Noel Randewich

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en net repli lundi face à la hausse des rendements obligataires, qui a tiré à la baisse les "Big Tech" et autres valeurs de croissance.

Les inquiétudes suscitées par les atermoiements politiques concernant le relèvement du plafond de la dette publique américaine ont également pesé sur la tendance.

L'indice Dow Jones a cédé -0,94%, ou 323,54 points, à 34 002,92 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 56,58 points, soit -1,30%, à 4 300,46 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 311,21 points (-2,14%) à 14 255,49 points.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, réduisant d'autant l'appétit pour le risque, en raison des incertitudes concernant le plafond de la dette américaine, en attendant la publication en fin de semaine du rapport sur l'emploi de septembre, qui pourrait ouvrir la voie à une réduction par la Réserve fédérale de ses achats d'obligations sur les marchés.

Joe Biden a dit lundi ne pouvoir garantir que les Etats-Unis ne dépasseront pas le plafond de la dette publique, actuellement fixé à 28.400 milliards de dollars (24.446 milliards d'euros environ), exhortant les républicains à se joindre aux démocrates pour autoriser son relèvement.

Aux valeurs particulières, Facebook a chuté de près de 4,9% après une panne majeure affectant le réseau social ainsi que ses applications Instagram et WhatsApp.

Le groupe pharmaceutique Merck a continué de profiter (+2,1%) de l'annonce, la semaine dernière, de premiers résultats positifs de son traitement expérimental du COVID-19.

