Wall Street en légère hausse, sans réel catalyseur

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi, le Dow Jones s'étant établi à un nouveau record de clôture tandis que le S&P-500 s'est encore rapproché du sien, à l'issue d'une séance hésitante, sans grandes mouvements, en l'absence d'informations notables à même de faire bouger le marché. L'indice Dow Jones a gagné 0,30%, ou 111,19 points, à 37.656,52 points. Le S&P-500, plus large, a pris 6,83 points, soit 0,14%, à 4.781,58 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 24,60 points (0,16%) à 15.099,18 points. Les trois principaux indices de Wall Street, qui ont oscillé durant la séance entre gains modestes et replis, s'acheminent tous vers une hausse mensuelle, trimestrielle et annuelle. "Quand il y a très peu de catalyseurs et une activité de trading réduite, on constate souvent que les tendances se poursuivent", a commenté Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services, dans l'Indiana. "Il reste trois séances cette année. Cela veut dire, trois jours d'économies fiscales, d'habillage de portefeuille (...) Ce genre de choses peuvent être amplifiées du fait du manque de volume des échanges", a-t-il dit. La publication vendredi de données montrant un recul de l'inflation aux Etats-Unis en novembre a alimenté l'hypothèse d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) dès le mois de mars, une perspective qui profite aux valeurs sensibles aux taux et alimente la dynamique positive constatée ces dernières semaines à Wall Street. Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'immobilier a été le plus performant de la séance, tandis que l'énergie a enregistré la plus forte baisse, plombée par le repli des prix du brut. Côté valeurs, Bit Digital a pris 18,6% après avoir annoncé qu'il entendait doubler ses opérations. Cytokinetics a bondi de 82,6% à la suite du test réussi de son médicament expérimental contre les problèmes cardiaques. (version française Jean Terzian)