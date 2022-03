Wall Street en légère hausse, les bancaires recherchées

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère hausse vendredi à l'exception du Nasdaq Composite, portée en grande partie par les valeurs bancaires grâce à une hausse du rendement du bon du Trésor à dix ans, à plus de 2,5%.

L'indice Dow Jones a gagné 0,44%, ou 153,3 points, à 34 861,24 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 22,9 points, soit 0,51%, à 4 543,06 points.

La séance a a été marquée en revanche par un recul des valeurs du secteur technologique et le Nasdaq Composite a reculé de 22,54 points (-0,16%) à 14 169,30 points.

Sur la semaine écoulée, le S&P 500 a pris 1,79%, le Dow 0,31% et le Nasdaq 1,98%.

Les rendements obligataires continuent de profiter des déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui a dit lundi que la Fed pourrait, si besoin, décider d'agir de façon plus agressive pour contrer une accélération durable de l'inflation.

Les marchés actions tablent sur un relèvement plus marqué des taux, note Keith Buchanan, géréant de portefeuilles chez Globalt Investments à Atlanta, ce qui conduit les valeurs bancaires à surperformer et pèse en revanche sur les éléments les plus risqués du marché, telles que les valeurs technologiques et les valeurs de croissance, dit-il.

Les groupes de services aux collectivités, considérés comme des valeurs défensives, ont également grimpé dans ce contexte.

(rédigé par Jean-Stéphane Brosse)