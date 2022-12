Wall Street en légère hausse en attendant la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York affiche une hausse prudente en début de séance mercredi avant l'annonce des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, principal rendez-vous de la semaine pour des marchés en quête de visibilité sur l'évolution des taux d'intérêt et des prix.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 74,19 points, soit 0,22%, à 34.182,83, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,24% à 4.029,46 et le Nasdaq Composite prend 0,24% à 11.284,37.

Tous trois restent cependant sous les plus hauts atteints en séance mardi après l'annonce d'un ralentissement de l'inflation en novembre à 7,1% sur un an, son plus bas niveau depuis décembre 2021.

Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed, réuni depuis mardi, doit publier à 19h00 GMT sa décision sur les taux d'intérêt et ses nouvelles prévisions macroéconomiques et monétaire.

Tous les économistes et analystes interrogés par Reuters s'attendent à une hausse d'un demi-point de l'objectif de taux des "fed funds", qui serait ainsi porté à 4,25%-4,50%, mais beaucoup d'investisseurs espèrent des précisions sur l'évolution de la stratégie de la banque centrale dans les mois à venir et sur le niveau auquel culminera le loyer de l'argent.

Les responsables de la stratégie d'investissement de Morgan Stanley tablent désormais sur une hausse de taux limitée à 25 points de base en février puis sur une pause dans le resserrement de la politique monétaire.

Parmi les baisses marquantes du début de séance, Tesla perd 0,63% après l'abaissement de l'objectif de cours et des estimations de livraisons de Goldman Sachs.

En hausse, Delta Air Lines gagne 3,27% après avoir dit prévoir un quasi-doublement de ses bénéfices l'an prochain grâce à la reprise de la demande et à la baisse de ses coûts.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)