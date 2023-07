Wall Street en légère baisse après les "minutes" de la Fed

Wall Street en légère baisse après les "minutes" de la Fed













Crédit photo © Reuters

par Lewis Krauskopf, Bansari Mayur Kamdar et Johann M Cherian (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse mercredi après des données économiques décevantes aux Etats-Unis et en Chine, tandis que la publication dans l'après-midi du compte-rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale (Fed) a confirmé ce mouvement vers le bas, dans l'attente d'indicateurs supplémentaires cette semaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,38%, ou 129,83 points, à 34.288,64 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 8,77 points, soit 0,20%, à 4.446,82 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 25,12 points (0,18%) à 13,791,65 points. Selon les "minutes" de la Fed, "presque tous" les responsables de la banque centrale américaine ont décidé le mois dernier de marquer une pause dans la campagne de hausse des taux afin de se donner le temps de décider si des hausses supplémentaires étaient nécessaires. Il ne s'agissait pas d'une surprise pour les investisseurs, qui anticipent pour la plupart que la Fed relèvera de nouveau ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, les 27 et 28 juillet. Des données officielles publiées dans la journée montrent que les commandes à l'industrie américaine ont progressé en mai à un rythme moins important qu'attendu, alimentant les craintes d'un creux économique. En Chine, selon une enquête privée, l'activité du secteur des services a progressé en juin à son rythme le plus faible en cinq mois. La semaine sera marquée par la publication d'indicateurs supplémentaires, notamment le rapport mensuel sur le marché du travail américain, qui pourraient contribuer à orienter la décision de la Fed à la fin du mois. "Si nous continuons à constater un ralentissement de l'inflation, il pourrait ne pas y avoir de hausse supplémentaire des taux, mais rien dans ce sens ne figure dans les 'minutes' de la Fed", a commenté Michael James, directeur de Wedbush Securities. "Nous aurons une idée bien plus précise avec un autre indicateur majeur vendredi, le rapport sur l'emploi, puis des données sur l'inflation la semaine prochaine", a-t-il dit. Côté valeurs, parmi les principaux mouvements à noter, le recul des titres de l'industrie des semiconducteurs après que la Chine a annoncé qu'elle contrôlerait les exportations de certains métaux essentiels à la fabrication des puces, dans un contexte de tensions accrues entre Pékin et Washington à propos de l'accès aux technologies de pointe. Intel a décliné de 3,3% et Texas Instruments a reculé de 1,8%. Meta Platforms a progressé de 2,9% en amont du lancement attendu, jeudi, de son application Threads destinée à concurrencer Twitter. (version française Jean Terzian)