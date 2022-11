Wall Street en hausse, un allègement des mesures anti-COVID espéré en Chine

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mardi, la tendance positive étant soutenue par la perspective d'un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine après une vague de contestation sans précédent de la politique "zero COVID" de Pékin, ce qui fait monter le pétrole et les matières premières.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones grignote 18,7 points, soit 0,06%, à 33.868,16 points et le Standard & Poor's 500, plus large, gagne 0,12% à 3.966,41 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,14 %, à 11.064,82.

Les autorités chinoises ont annoncé mardi une accélération de la campagne de vaccination des personnes âgées contre le COVID-19, ainsi qu'une réduction à trois mois de la période séparant la première vaccination des rappels, ravivant l'espoir d'un allègement des contraintes sanitaires.

Les groupes pétroliers Exxon Mobil, Chevron , Occidental Petroleum et Marathon Oil sont recherchés, prenant de 1,2% à près de 2% dans le sillage du rebond du pétrole (+2,42% pour le Brent). Le secteur de l'Energie, lui, avance de 1,4%.

ConocoPhillips prend 1,77% à la faveur de la conclusion d'un contrat de 15 ans avec Qatar Energy sur la fourniture de GNL.

Les titres chinois cotées à Wall Street comme Alibaba, Baidu, JD.Com, et Pinduoduo progressent de 4% à 7,8% alors que Pékin a également annoncé un assouplissement des conditions de financement des promoteurs immobiliers.

Côté résultats d'entreprises, le groupe de santé UnitedHealth cède 0,3% après avoir annoncé anticiper un bénéfice pour l'exercice 2023 inférieur aux attentes, tandis que le chimiste Chemours abandonne 0,90% après l'abaissement de ses prévisions d'Ebitda ajusté pour cette année.

Le reste de la séance pourrait être animée par la publication de la confiance du consommateur aux Etats-Unis. Le consensus Reuters table sur une dégradation ce mois-ci par rapport à octobre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)