Wall Street en hausse timide avant la Fed, Estée Lauder dévisse

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi à quelques heures des conclusions de la réunion de la Réserve fédérale et après une nouvelle série de résultats d'entreprises. Une dizaine de minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones est quasiment stable à 33.670,95 points et le Standard & Poor's 500 progresse de 0,14% à 4.125,17 points. Le Nasdaq Composite prend 0,29%, soit 34,61 points, à 12.115,116. Les principaux indices boursiers américains ont perdu plus de 1% mardi, les actions des banques régionales ayant souffert des craintes concernant le système financier après la faillite de First Republic. Publiée avant l'ouverture, l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi a montré que le secteur privé américain avait créé 296.000 postes en avril, un chiffre supérieur aux attentes. Les investisseurs surveilleront à 14h00 GMT l'indice ISM des services. Mais le principal rendez-vous du jour reste le communiqué de politique monétaire de la Réserve fédérale, à 18h00 GMT, même s'il est pratiquement acquis que la banque centrale relèvera ses taux d'un quart de point. L'attention des investisseurs se portera sur les signes permettant de déterminer si d'autres hausses sont envisagées, étant donné que l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2%. "La Fed pourrait vouloir donner le moins d'indications possible, laissant la porte ouverte à une pause ou même à une hausse supplémentaire", ont déclaré les analystes de Saxo Bank. Côté résultats d'entreprises, le groupe de cosmétiques Estée Lauder décroche de 19,79% après des objectifs décevants pour 2023 en raison d'une reprise plus lente que prévu en Asie. Advanced Micro Devices chute de 6,93%, le fabricant de semi-conducteurs prévoyant des ventes trimestrielles inférieures aux estimations à cause de la faiblesse du marché des PC. Kraft Heinz avance de 4,49% après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel tandis que CVS cède 4,23% après avoir revu à la baisse ses prévisions. Le laboratoire Eli Lilly gagne 3,68% après qu'un traitement expérimental a ralenti de 35% le déclin cognitif de personnes diagnostiquées à un stade précoce de la maladie d'Alzheimer lors d'un essai de phase III. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)