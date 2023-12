Wall Street en hausse sur fond d'optimisme sur les taux

par Caroline Valetkevitch et Noel Randewich NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le Dow Jones s'établissant pour la deuxième séance consécutive à un pic historique, dans un contexte d'optimisme sur les taux d'intérêt après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé supposer mercredi une baisse des coûts d'emprunt l'an prochain. L'indice Dow Jones a gagné 0,43% à 37.248,35 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,26% à 4.719,55 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 19% à 14.761,56 points. Les investisseurs ont surveillé de près la courbe des bons du Trésor américain sur dix ans, dont le rendement a chuté sous le seuil de 4% pour la première fois depuis début août à la suite du communiqué de la Fed. Notant que le marché était en surrégime, Quincy Crosby, stratégiste en chef de LPL Financial, à Charlotte, a déclaré qu'une "consolidation ou une pause était attendue, surtout après le bond d'hier". Par ailleurs, a-t-elle ajouté, "si le marché se réjouit de taux d'intérêt plus bas, il peut s'interroger sur le repli des rendements obligataires sous les 4%", alors que les investisseurs étudient l'horizon économique. La Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi, comme attendu, tandis que son président Jerome Powell a déclaré que le cycle de resserrement monétaire de la banque centrale approchait de sa fin ou l'avait déjà atteinte, dans un contexte de repli de l'inflation. Powell a fait part aussi de discussions sur une baisse des coûts du crédit. Des données publiées jeudi par le département américain du Commerce montrent que les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé de manière inattendu en novembre, contribuant à apaiser les inquiétudes sur une récession. Certains secteurs majeurs du S&P-500 ayant sous-performé cette année ont progressé lors de la séance. Six secteurs ont fini dans le vert, avec en tête l'énergie, en hausse de 2,94%, et l'immobilier, qui a pris 2,62%. Côté valeurs, à noter, Apple a fini en légère hausse après avoir atteint un record en séance. D'autres géants technologiques ont progressé, comme Tesla, +4,9%, et Nvidia, +0,5%. Adobe a perdu 6,35% après avoir communiqué des prévisions de chiffres d'affaires trimestriel et annuel inférieures aux attentes. (version française Jean Terzian)