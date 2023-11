Wall Street en hausse sur fond d'optimisme sur les taux

Crédit photo © Reuters

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, le Nasdaq ayant progressé de plus de 2%, alors que des données sur l'inflation aux Etats-Unis ont alimenté l'hypothèse d'une fin du cycle de resserrement monétaire de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 1,43%, ou 489,83 points, à 34.827,70 points. Le S&P-500, plus large, a pris 84,15 points, soit 1,91%, à 4.495,70 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 326,64 points (2,37%) à 14.094,38 points. Le S&P-500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus important pourcentage quotidien de hausse depuis le 27 avril dernier. Des données publiées dans la journée montrent que les prix à la consommation aux Etats-Unis sont restés stables le mois dernier, avec une baisse des prix du carburant, tandis que la hausse annuelle de l'inflation sous-jacente a été la moins importante en deux ans. Les investisseurs gardent par ailleurs un oeil attentif sur les négociations au Congrès américain afin d'éviter un "shutdown" (fermeture partielle des administrations américaines) à compter de vendredi soir. Selon Quincy Krosby, stratégiste en chef de LPL Financial à Charlotte, les mouvements du jour à Wall Street sont une "réponse directe au rapport sur les prix à la consommation qui suggère que la Fed pourrait avoir terminé (ses hausses des taux), bien qu'il y ait des questions sur le fait que la Fed puisse déclarer victoire ou non". La banque centrale américaine a relevé son taux directeur de 525 points de base dans le cadre d'un cycle de resserrement monétaire entamé en mars 2022 pour enrayer l'inflation galopante. Parmi les principaux secteurs du S&P-500, l'immobilier et les services publics, sensibles aux taux d'intérêt, ont progressé respectivement de 5,3% et 3,9%, soit des records depuis novembre 2022. Côté valeurs, Snap a bondi de 7,5% après une information selon laquelle Amazon va permettre aux utilisateurs américains du réseau social à acheter directement sur la plateforme des produits mis en vente par le géant du commerce en ligne. Home Depot a pris 5,4% après avoir battu les attentes sur son bénéfice trimestriel. (version française Jean Terzian)