Wall Street en hausse sur fond d'optimisme sur les résultats

Wall Street en hausse sur fond d'optimisme sur les résultats













Crédit photo © Reuters

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi, dans un contexte d'optimisme à l'approche du début de la saison des résultats trimestriels, même si les investisseurs ont continué de surveiller les développements du conflit entre Israël et le Gaza, sans que cela ne semble affecter la prise de risques. L'indice Dow Jones a gagné 0,93%, ou 314,25 points, à 33.984,54 points. Le S&P-500, plus large, a pris 45,85 points, soit 1,06%, à 4.373,63 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 160,75 points (1,20%) à 13.567,98 points. L'indice de volatilité CBOE, considéré comme un indicateur du niveau de peur à Wall Street, s'est replié, tandis que tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert. Le Dow Jones a enregistré son plus fort pourcentage de hausse sur une journée depuis environ un mois. De grandes banques, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, le géant pharmaceutique Johnson & Johnson, le constructeur automobile Tesla et la plateforme de streaming Netflix font partie des entreprises donnant cette semaine le coup d'envoi de la saison des résultats. Il est attendu que le chiffre d'affaires des entreprises du S&P-500 soit en hausse au troisième trimestre de 2,2% sur un an, selon des données LSEG arrêtées vendredi, contre une estimation préalable de +1,3% une semaine plus tôt. "Au moins pour aujourd'hui, le marché voit une saison des résultats plus solide (...) et peut-être un virage concernant le conflit" au Moyen-Orient, a commenté Quincy Krosby, stratégiste en chef de LPL Financial, à Charlotte en Caroline du Nord. S'agissant des taux d'intérêt, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a répété que selon lui la banque centrale américaine avait vraisemblablement bouclé le cycle de resserrement monétaire débuté en mars 2022 pour enrayer l'inflation. Côté valeurs, Lululemon Athletica a progressé de 10,3% pour atteindre un pic en près de deux ans alors que le fabricant canadien de vêtements sportifs va intégrer le S&P-500 cette semaine, en remplacement d'Activision Blizzard. (version française Jean Terzian)