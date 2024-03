Wall Street en hausse, S&P-500 record, sur fond d'optimisme renforcé pour les taux

Crédit photo © Reuters

par Sinéad Carew et Bansari Mayur Kamdar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par les titres technologiques et les valeurs à forte croissance, le S&P-500 grimpant à un record de clôture sur fond d'optimisme renforcé à propos d'une baisse des taux d'intérêt après des commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 0,34%, ou 130,30 points, à 38.791,35 points. Le S&P-500, plus large, a pris 52,60 points, soit 1,03%, à 5.157,36 points. A lire aussi... Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 241,83 points (1,51%) à 16.273,38 points. Le Nasdaq est passé près d'un record de clôture lui aussi. Alors qu'il s'était établi à un pic historique durant la séance, comme le S&P-500, il a finalement vu une partie de ses gains s'effacer. De nouveau auditionné dans la journée au Congrès américain, le patron de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine n'était "pas loin" de disposer d'une confiance suffisante dans le repli de l'inflation vers l'objectif de 2% pour commencer à baisser les taux. Ces commentaires ont renforcé l'espoir des investisseurs de voir la Fed opérer un virage dans sa politique monétaire en juin, une perspective qui a fait rebondir les principaux indices de Wall Street après le creux connu plus tôt cette semaine du fait d'une certaine crispation avant le début, mercredi, des auditions de Powell devant des commissions parlementaires. Des données publiées dans la journée montrent que le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis est resté stable, confirmant que le marché du travail continue de s'assouplir. Elles sont venues s'ajouter à d'autres rapports sur l'emploi communiqués cette semaine qui ont suggéré que le marché était moins tendu mais demeurait solide. Résumant les déclarations de Jerome Powell devant les parlementaires, Anthony Saglimbene, stratégiste de marché en chef d'Ameriprise Financial, a déclaré que le président de la Fed a "laissé sur la table des baisses de taux cette année. C'était ce que le marché voulait entendre". "Le marché a aussi bien réagi aux données sur l'emploi parues jusqu'à présent cette semaine", a-t-il ajouté. "Cela renforce la thèse d'un marché du travail qui ralentit mais qui reste solide". Il a toutefois noté que les investisseurs attendaient avec anxiété le rapport mensuel sur l'emploi, prévu vendredi, pour disposer d'éléments supplémentaires. Un élément mis aussi en exergue par Chris Larkin, directeur des investissements chez E*TRADE de Morgan Stanley. "La confiance pourrait rapidement s'évaporer" si le rapport de vendredi venait à "ne pas pointer dans la même direction" que les autres données, a-t-il dit. Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, avec en tête les services de communications et les technologies de l'information, tous deux en hausse de plus de 1,8%. Les valeurs à forte croissance ont été parmi les catalyseurs de la séance, Meta ayant pris 3,2% tandis que Nvidia a progressé de 4,5%. A noter, aussi, la chute de 29,7% de Victoria's Secret à la suite de prévisions annuelles décevantes. (Rédigé par Jean Terzian)