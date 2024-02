Wall Street en hausse, résultats et emploi dans le viseur

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant au lendemain du communiqué de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a douché les espoirs d'une baisse des taux imminente et dans l'attente des résultats trimestriels de géants technologiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,97% à 38.519,84 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,25% à 4.906,19 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,30% à 15.361,64 points. Si les trois principaux indices de Wall Street ont progressé, le Nasdaq a été le plus performant, en amont de la publication après-clôture des résultats d'Apple, Amazon et Meta Platforms. Les investisseurs ont continué ce jeudi de "digérer" les annonces de la Fed, a commenté Thomas Martin, gestionnaire de portfolio chez GLOBALT, Atlanta. "C'est toujours un marché de croissance. Le repli d'hier était une réaction excessive, donc aujourd'hui il y a un rebond", a-t-il ajouté. Sur les 208 entreprises du S&P-500 ayant déjà communiqué leurs résultats, 80% ont battu les attentes, selon des données LSEG. Les analystes anticipent désormais des chiffres d'affaires trimestriels en hausse de 6,4% sur un an, contre une prévision de +4,7% début janvier. La Fed a laissé ses taux d'intérêt inchangés à l'issue de sa réunion de deux jours de politique monétaire, mercredi, mais a indiqué qu'elle avait besoin de davantage de certitudes sur l'inflation avant de procéder à une baisse des taux. Son président, Jerome Powell, a déclaré qu'il était "peu probable" que la banque centrale américaine opère un virage plus accommodant dans sa politique monétaire dès le mois de mars, comme l'anticipaient des acteurs des marchés. Ces commentaires ont provoqué un net repli de Wall Street. Des données économiques publiées jeudi montrent une hausse des licenciements et des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, semblant confirmer des pressions moins fortes sur le marché du travail - une condition préalable aux yeux de la Fed pour garantir un repli durable de l'inflation. Elles sont "cohérentes avec un marché de l'emploi sain mais qui s'apaise et avec notre opinion sur l'horizon économique pour 2024: la croissance va continuer, mais à un rythme plus lent", a déclaré Bill Northey, directeur des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, dans le Montana. Dix des onze principaux secteurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert. Merck a progressé de 4,6% après la publication de résultats trimestriels solides. Qualcomm a chuté de 5% alors que ses ventes Android en Chine ont déçu. (version française Jean Terzian)