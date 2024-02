Wall Street en hausse, record du S&P-500, porté par les résultats

par Sinéad Carew et Johann M Cherian (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le S&P-500 ayant de nouveau battu son record de clôture, alors que la solidité des résultats trimestriels a alimenté l'optimisme des investisseurs, lesquels ont par ailleurs prêté une oreille attentive aux commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) à propos des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné 0,40%, ou 156,00 points, à 38.677,36 points. Le S&P-500, plus large, a pris 40,83 points, soit 0,82%, à 4.995,06 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 147,65 points (0,95%) à 15.756,64 points. Plus de la moitié des entreprises du S&P-500 ont communiqué leurs résultats trimestriels. Parmi elles, 81,2% ont dépassé les attentes, selon des données LSEG arrêtées mardi. "L'optimisme lié essentiellement aux résultats meilleurs qu'attendu continue de maintenir le marché sur un biais positif", a commenté Michael James, directeur général de Wedbush Securities, à Los Angeles. Toutefois, a-t-il ajouté, les investisseurs luttent contre la "négativité surplombant le marché" du fait des préoccupations à propos du secteur bancaire, alors que la banque régionale New York Community Bancorp a annoncé la semaine dernière une perte inattendue et une baisse de son dividende. En repli de plus de 2% durant la séance, l'indice des banques régionales KBW a cependant effacé une partie de ses pertes pour terminer à -0,1%. Cette volatilité a aussi été constatée pour New York Community Bancorp, en hausse de 6,7% après avoir plongé de 13%. Le nouveau directeur général de la banque a promis de réduire l'exposition au secteur de l'immobilier commercial, qui est en difficulté. Les investisseurs ont scruté par ailleurs les commentaires de responsables de la Fed après que le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a exclu dimanche une baisse des taux dès le mois de mars. Alors que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a dit anticiper pour le moment deux ou trois baisses des taux cette année, la gouverneure Adriana Kugler a souligné la nécessité de disposer de davantage de certitudes avant de réduire les coûts d'emprunt. Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, neuf ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels les technologies, en hausse de 1,4%. Malgré une prévision de bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, Uber n'a pas enregistré de gains significatifs, finissant seulement à +0,3%, à cause du report de l'annonce de ses plans de répartition du capital. Snap a plongé de 34,6%, à un plus bas de deux mois, après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel décevant du fait de ses difficultés à attirer les annonceurs publicitaires. Chipotle Mexican Grill a bondi de 7,2% après avoir publié mardi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Ford a progressé de 6% après avoir annoncé qu'il relevait son dividende pour le premier trimestre. (version française Jean Terzian)