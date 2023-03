Wall Street en hausse, rassurée par les prévisions d'entreprises

Wall Street en hausse, rassurée par les prévisions d'entreprises













Crédit photo © Reuters

par Caroline Valetkevitch NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que les prévisions encourageantes de plusieurs compagnies, dont le fabriquant de semi-conducteurs Micron, ont apaisé les craintes des investisseurs sur l'économie, dans un contexte de secousses du secteur bancaire qui fait toujours l'objet de leur attention. L'indice Dow Jones a gagné 1%, ou 323,35points, à 32.717,60 points. Le S&P-500, plus large, a pris 56,54 points, soit 1,42%, à 4.027,81 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 210,16 points (1,79%) à 11.926,24 points. Micron a déclaré mardi soir anticiper au troisième trimestre un recul de son chiffre d'affaires conforme aux attentes de Wall Street et s'est voulu très optimistes dans ses prévisions à l'horizon 2025, citant la croissance des ventes liées à l'intelligence artificielle. Le titre du fabriquant de semi-conducteurs a progressé de 7,2%, entraînant dans son sillage le Nasdaq et le S&P-500. Ajoutant à l'optimisme, Lululemon Athletica a indiqué s'attendre un bénéfice annuel supérieur aux anticipations, ce qui a provoqué un bond de 12,7% de son action. Il s'agit de deux bonnes nouvelles pour l'économie, a déclaré King Lip, stratégiste chez BakerAvenue Wealth Management à San Francisco, soulignant l'importance de l'annonce de Micron. "Micron est une sorte de microcosme de l'économie mondiale, ses puces alimentant des industries et secteurs tellement différent. S'il est optimiste s'agissant des commandes, cela veut dire que l'économie dans son ensemble va bien", a-t-il commenté. La saison des résultats trimestriels débutera mi-avril. Elle sera notamment l'occasion pour les investisseurs d'évaluer la santé des banques américaines, dont ils suivent la situation avec attention, avec de possibles aides fédérales et l'impact éventuel d'une telle décision sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Les secousses du secteur bancaire, provoquées par la faillite ce mois-ci de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, a engendré de la volatilité à Wall Street, avec des craintes sur la solidité de l'économie américaine, certains s'inquiétant aussi que la Fed la pousse en récession avec sa campagne agressive de hausses des taux. * Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR] * A SUIVRE jeudi : (version française Jean Terzian)