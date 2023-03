Wall Street en hausse, rassurée par l'inflation et sur les banques

Wall Street en hausse, rassurée par l'inflation et sur les banques













Crédit photo © Reuters

par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi après la publication de données sur l'inflation conformes aux attentes et alors que les inquiétudes sur le secteur bancaire se sont estompées, avec pour effet de rassurer sur l'ampleur de la prochaine hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones a gagné 1,06%, ou 336,26 points, à 32.155,40 points. Le S&P-500, plus large, a pris 64,80 points, soit 1,68%, à 3.920,56 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 239,31 points (2,14%) à 11.428,15 points. Les principaux indices de Wall Street ont ainsi marqué un rebond après les secousses provoquées par l'implosion de Silicon Valley Bank et de Signature Bank, faisant craindre un effet domino dans le secteur bancaire. Le secteur financier a effacé une partie de ses pertes, l'indice bancaire du S&P-500 s'étant relevé de son pire déclin quotidien depuis juin 2020. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont terminé la séance dans le vert, au premier rang desquels les services de communication. Cette accalmie intervient après des commentaires rassurants du président américain Joe Biden et d'autres décideurs, qui ont promis de contenir la crise. "Le marché a l'opportunité de digérer certaines des informations des deux derniers jours", a commenté Matthew Keator, directeur de Keator Group, firme de gestion basée dans le Massachusetts. Il a ajouté que les investisseurs "constatent des efforts coordonnés de plusieurs agences gouvernementales" et ont le sentiment que "les choses se sont un peu calmées d'elles-mêmes". Des données publiées dans la journée par le département américain du Travail montrent que la hausse des prix à la consommation a ralenti en février, comme attendu, même si l'inflation reste largement supérieure à l'objectif de 2% de la banque centrale américaine. Les signes d'une faiblesse économique, auxquels s'est ajoutée la crainte autour du secteur bancaire, ont toutefois redonné de l'épaisseur à l'hypothèse de voir la Fed relever les taux d'intérêt de 25 points de base, et non pas de 50 points de base comme craint plus tôt ce mois-ci, lors de sa réunion des 21 et 22 mars. Côté valeurs, Meta Platforms a bondi de 7,3% dans le sillage de l'annonce d'un nouveau plan de licenciements visant 10.000 postes. Uber Technologies a progressé de 5,0% après qu'un tribunal de l'Etat de Californie a confirmé que les entreprises de VTC pouvaient considérer les chauffeurs locaux comme des travailleurs indépendants et non pas des salariés. Lyft a enregistré un gain plus modeste, de 0,6%. United Airlines Holdings a décliné de 5,4% après avoir annoncé qu'il anticipait une perte inattendue au cours du trimestre actuel. (version française Jean Terzian)