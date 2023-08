Wall Street en hausse, portée par Nvidia et les "tech"

par Amruta Khandekar et Saeed Azhar (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, profitant du bond de Nvidia à la suite d'une note optimiste de Morgan Stanley qui a profité à l'ensemble du secteur technologique et aux valeurs à forte croissance, en entame d'une semaine marquée notamment par les résultats de grands distributeurs américains. L'indice Dow Jones a gagné 0,07% à 35.307,63 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,58% à 4.489,72 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,05% à 13.788,33 points. Nasdaq et S&P-500 avaient chuté la semaine dernière avec la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis ayant alimenté l'hypothèse que la Réserve fédérale (Fed) maintienne des taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu. En grande majorité, les traders anticipent pour l'heure que la Fed maintiendra ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, en septembre. Nvidia, qui publiera ses résultats trimestriels la semaine prochaine, est l'un des grands noms technologiques qui engrangent des gains à Wall Street depuis le début de l'année, sous l'effet de l'intérêt grandissant des investisseurs pour l'intelligence artificielle (IA). Dans une note publiée dans la journée, les analystes de Morgan Stanley ont dit considérer toujours Nvidia comme leur "premier choix", citant le virage massif des dépenses vers l'IA et un "exceptionnel déséquilibre" entre l'offre et la demande qui devrait "persister au cours des prochains trimestres". "C'est la première fois depuis un moment que les 'tech' surperforment de manière vraiment significative", a commenté Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Advisors, à New York, notant le rôle de Nvidia dont les résultats devraient être solides. Parmi les résultats attendus cette semaine par les investisseurs figurent notamment Walmart et Target. Des indicateurs économiques, comme les ventes au détail mensuelles aux Etats-Unis, sont aussi prévus. Le bond de 7,1% de Nvidia a profité ce lundi au secteur des technologies de l'information, en hausse de 1,85%, soit le plus performant des secteurs majeurs du S&P-500. Alors que Micron Technology a marqué une hausse de 6,1%, les géants Alphabet et Amazon ont progressé autour de 1,5%. Tesla a suivi une trajectoire inverse, reculant de près de 1,2% après l'annonce d'une baisse des prix de certains Model Y en Chine. (version française Jean Terzian)