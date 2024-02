Wall Street en hausse, portée par les VTC et Nvidia

Crédit photo © Reuters

par Noel Randewich et Johann M Cherian (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, dans le sillage des gains d'Uber et de son rival Lyft, tandis que Nvidia a dépassé Alphabet au rang de troisième plus grande valorisation à Wall Street en amont de la publication de ses résultats trimestriels la semaine prochaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,40% à 38.424,27 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,96% à 5.000,62 points. A lire aussi... Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,30% à 15.859,15 points. Il s'agit d'un rebond pour les principaux indices de Wall Street, qui avaient marqué mardi un net repli en réaction à des données sur l'inflation aux Etats-Unis ayant douché l'espoir de voir la Réserve fédérale (Fed) opérer une baisse des taux imminente. "Peu importe quand aura lieu cette première baisse, il faudrait que le marché craigne ce que la Fed craint", a commenté Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management, dans l'Oklahoma. "La Fed craint de baisser les taux trop rapidement et d'avoir à les relever. Cela serait catastrophique pour la hausse" des actions, a-t-il ajouté. Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que la banque centrale américaine serait toujours en bonne voie pour ramener l'inflation à son objectif de 2% même si les pressions inflationnistes venaient à être un peu plus élevées au cours des prochains moins - des commentaires rassurants pour les marchés. L'hypothèse d'un assouplissement monétaire imminent de la Fed a porté les principaux indices de Wall Street ces derniers mois, le S&P-500 ayant multiplié les records de clôture et dépassé pour la première fois, la semaine dernière, le seuil de 5.000 points. Alors qu'ils misaient récemment sur une baisse des taux en mai, les traders anticipent désormais que celle-ci interviendra en juin, montre CME FedWatch. Neuf des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le vert, au premier rang desquels l'industrie et les services de communication. En amont de ses résultats trimestriels la semaine prochaine, Nvidia a pris 2,5% et dépassé Alphabet en valeur de marché - désormais 1.285 milliards de dollars. D'autres grandes valeurs technologiques ont fini en hausse, Meta Platforms et Tesla ayant pris plus de 2% et contribué à l'avancée du S&P-500. Uber a progressé de près de 15% pour s'établir à un niveau inédit à la suite de l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 7 milliards de dollars. Lyft a bondi de plus de 35% après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes et une prévision de cash flow positif pour la première fois, cette année. Robinhood Markets, qui a surpris en annonçant un bénéfice trimestriel, a progressé de 13%. (Rédigé par Jean Terzian)